Újabb segélyszervezet függeszti fel földközi-tengeri mentőakcióit

A Sea Eye nevű német segélyszervezet is felfüggeszti a Földközi-tenger nyugati részén bajba jutott menekültek megsegítésére indított mentőakcióit tekintettel a megváltozott biztonsági helyzetre – közölte a nem kormányzati szervezet (ngo) vasárnap.

Michael Buschheuer, a Sea Eye alapítója elmondta: nem tudnak tovább felelősséget vállalni hajóik legénységének biztonságáért, miután a líbiai kormány pár napja módosította a hatáskörébe tartozó tengeri mentési övezet határait, és ezzel lényegében kitiltotta az ország felségvizeiről a nem kormányzati szervezetek mentőhajóit – írja az MTI.

A líbiai hatóságok a héten bővítették a hatáskörükbe tartozó úgynevezett SAR (Search and Rescue)-zóna, vagyis a tengeri mentési övezet határait. Eddig a líbiai SAR-zóna a partoktól számított 12 tengeri mérföldig húzódott, ezt most a partoktól 97 mérföld távolságra (108 kilométerre) tolták ki. Visszaállították tehát azt a SAR-zónát, amely 2011-ig létezett a líbiai partok térségében. Az ngo-k mentőhajói a mindenkori SAR-zóna határán állnak meg, tehát most messzebbre kerültek a líbiai partoktól.

Szombaton az Orvosok Határok Nélkül (MSF) segélyszervezet jelentette be, hogy felfüggeszti a migránsok mentését szolgáló misszióját a Földközi-tengeren. Loris de Filippi, az MSF olaszországi vezetője a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva azzal indokolta a döntést, hogy a segélyszervezet fenyegetve érzi magát a líbiai parti őrségtől, és az olasz kormány politikája is megnehezíti munkájukat.

„Azért függesztjük fel tevékenységünket, mert az a benyomásunk, hogy komolyan kell venni a líbiai parti őrség fenyegető magatartását (...), és nem tehetjük ki semmilyen veszélynek munkatársainkat” – magyarázta Filippi.

Az Orvosok Határok Nélkül elutasította, hogy aláírja az olasz kormány által kidolgozott magatartási kódexet, amelyet több más segélyszervezet elfogadott. Filippi szerint Róma a Földközi-tengeren mentést végző ngo-kat kriminalizálni akarja.

A magatartási kódex értelmében a segélyszervezetek hajói nem léphetnek be Líbia felségvizeire, semmilyen módon, még fényjelekkel sem jelezhetnek a tengeren haladó hajóknak, és folyamatosan nyomon követhetőnek kell lenniük. Az olasz kormány azért dolgozta ki a kódexet, mert úgy véli, hogy a segélyszervezetek akarva-akaratlanul az embercsempészek tevékenységét segítik.

Egyébként a legtöbb, mentőhajót működtető szervezet nem volt hajlandó aláírni a Róma által szorgalmazott magatartási kódexet.