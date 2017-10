Újabb színésznő vádolja szexuális erőszakkal Harvey Weinsteint

Gloria Allred, a Weinstein-ügyben érintett több áldozatot képviselő ügyvéd szerdai sajtótájékoztatóján mondta el, hogy a producer újabb áldozata lépett nyilvánosság elé: a 43 éves Natassia Malthe norvég színésznő azt állítja, hogy a filmmogul 2008-ban, a BAFTA-gála éjszakáján erőszakolta meg londoni hotelszobájában – írja az MTI.

Dominique Huett színésznő, aki szintén szexuális erőszakkal vádolta meg a producert, kedden indított polgári kártérítési pert a TWC ellen Los Angelesben, mert mint hangsúlyozta, a vállalat tisztában volt a producer ügyivel, tehát bűnrészes bennük.

Allred hangsúlyozta: már mintegy 50 nő állítja, hogy szexuálisan bántalmazta őket Weinstein, és féltucatnyian gyanúsítják szexuális erőszakkal. Az ügyvéd ezért arra szólította fel a The Weinstein Co. filmvállalatot, amelynek Harvey Weinstein a társalapítója volt, hogy állítson fel egy választott bíró által felügyelt pénzalapot, amelyből majd a kártalanításokat lehet rendezni.

Allred arra hivatkozott, hogy a produkciós cég sok millió dollárt keresett, miközben Harvey Weinstein „elképesztően durván viselkedett, és a legmegvetendőbb dolgokat művelte”.

Sallie Hofmeister, Weinstein képviselője szerdán ismét közleményben tagadta, hogy a producer valaha is szexuális erőszakot követett volna el, vagy nem közös megegyezéssel lépett volna szexuális kapcsolatba. A Weinstein vállalat egyelőre sem a Huett által indított pert, sem Allred felszólítását nem kommentálta.

A 65 éves producer elleni vádak ügyében a Los Angeles-i és a New York-i rendőrség is nyomozást folytat.

Az Oscar-díjakról döntő amerikai filmakadémia, valamint a Brit Filmakadémia is kizárta soraiból a producert, és Franciaországban kezdeményezték, hogy fosszák meg Weinsteint a civileknek adható legmagasabb hazai kitüntetéstől, a Becsületrendtől. A The Weinstein Co. bejelentette, hogy tárgyalásokat kezdett a cég egészének vagy egy jelentős részének az eladásáról, az Amerikai Producerek Céhe (PGA) pedig közölte, hogy elindította Harvey Weinstein kizárását. a BBC News szerdán közölt értesülése szerint pedig a Brit Birodalom Rendje kitüntetésétől is megfoszthatják, amit 2004-ben kapott meg a brit filmiparhoz való kiemelkedő hozzájárulásáért.

Korábban Harvey Weinstein egykori asszisztense azt állította, 125 ezer fontot kapott a hallgatásáért azt követően, hogy szexuális zaklatással vádolta meg a filmmogult. Fivérét, Bob Weinsteint is szexuális zaklatással és erőszakkal vádolta meg Amanda Segel televíziós műsorvezető, egykori producer.