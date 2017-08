Újabb támadás: öt terroristát lőttek le a katalán rendőrök

Terrortámadást fékeztek meg péntekre virradó éjszaka a spanyol hatóságok: csütörtöki, 13 halálos áldozattal és közel száz sérülttel járó merénylet után után ismét furgonos támadást hajtott végre egy dzsihadista csapat, ezúttal a Cambrils tengerparti üdülővárosában, de nem tudták befejezni a merényletet.

A támadók furgonja ezúttal is járókelők közé hajtott. A furgon megsebesített hét embert, köztük egy rendőrt, az autó azonban felborult, a rakodótérből kiugró öt merénylőt pedig azonnal agyonlőtték - írja a BBC. Más források szerint ugyanakkor négy támadóval végeztek, az ötödiket csak megsebesítették - ő állítólag késsel fenyegetőzött.

Egy szemtanú távolról, mobillal filmezte az eseményeket - a felvételen három rendőrségi jármű tűnik fel és távoli kiabálás hallható, aztán lövések, gellert kapó lövedéke zaja hallatszik.

Ahora mismo en #Cambrils (no son imágenes fuertes, solo se escuchan tiros). Primero en frente de mi casa y ahora en la de mis padres... pic.twitter.com/HFC6DtqIlu — Eric 'Diablo'Murillo (@DiabloEMT) 2017. augusztus 17.

A támadók mindegyike robbanóövet vagy mellényt viselt, és ha nem állítják meg őket, talán a barcelonainál is nagyobb pusztítást vittek volna végbe. Az újabb gázolásban ugyanakkor egy ember életveszélyesen megsérült.

A katalán hatóságok állításuk szerint kézben tartják a helyzetet Cambriában. A rendőrség szerint a az újabb merényletkísérlet és a barcelonai mészárlás kapcsolatban van egy szerdán, Alcanar városában történt házrobbanással is, ahol egy ember meghalt.

Mint a Magyar Nemzet is beszámolt róla, a csütörtöki furgonos támadás elkövetője, a sofőr elmenekült a helyszínről, és nem kizárt, hogy jelenleg is szökésben van. A spanyol és katalán hatóságok egy Driss Oukabir nevű, marokkói származású férfit gyanúsítottak a támadással, a spanyol TV3 szerint az útlevelét is megtalálták a helyszínen.

A marokkói származású francia állampolgár eredetileg a francia Marseille-ből származik, de a Barcelonától több mint száz kilométerrel északra található Ripollban lakott, és legálisan tartózkodott Spanyolországban. A férfi büntetett előéletű, a rendőrségi források szerint 2012-ben szabadult a börtönből. Arra vonatkozó információkat, hogy korábban miért ült börtönben, a rendőrség nem közölt. A spanyol média beszámolói szerint a férfi később jelentkezett a rendőrségen és azt állította, hogy ellopták az iratait.

Az Iszlám Állam vállalta magára a merényletet. Katalónia regionális elnöke szerint két embert tartóztattak le az eset kapcsán.