Újra indul az egyiptomi államfő az elnökválasztáson

Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfő bejelentette péntek este, hogy indulni akar egy újabb mandátumért a márciusra kiírt elnökválasztáson.

Szíszi szándékát az állami televízióban élőben közvetített beszédében jelentette be.

„Ma (…) nyíltan és őszintén megmondom, hogy abban reménykedem, megengeditek és elfogadjátok jelöltségemet az államfői tisztségre” – jelentette ki Szíszi, akiről elemzők úgy tartják, minden bizonnyal győzelmet arat a voksoláson.

Az ujjongó tömeg előtt beszédet mondó egyiptomi elnök hozzátette: „Megfogadom, hogy az elnökválasztás átlátható és szabad lesz s a jelöltek egyenlő feltételek mellett indulhatnak”.

A választások első fordulóját március 26–28. között rendezik meg, az esetleges második forduló április 24–26. között lesz. A jelölteknek január 20. és 29. között kell bejegyeztetniük magukat. A választási kampány február 24-én kezdődik.

Ha nyer, Szíszi másodszor töltheti be az elnöki tisztséget. Először 2014-ben került választással hatalomra a voksok 96,91 százalékának megszerzésével, miután az előző évben katonai erővel elmozdította posztjáról az iszlamista Mohamed Murszi elnököt, akinek az uralma ellen tömegtüntetések voltak sok halálos áldozattal. Igaz, 2014-ben az 54 millió egyiptomi szavazópolgár alig 47 százaléka járult az urnákhoz.

Azóta az egyiptomi hatóságok erőteljesen fellépnek az ellenzéki hangokkal szemben, s több jelölt is visszalépett attól, hogy induljon a hivatalban lévő államfő kihívójaként. Így tett január elején Ahmed Safik volt egyiptomi kormányfő, akit számos megfigyelő Szíszi legesélyesebb kihívójának tartott. A The New York Times című amerikai lap úgy értesült, hogy a kairói vezetés nyomást gyakorolt Safikra. A hónap közepén pedig az 1981-ben meggyilkolt Anvar Szadat elnök unokaöccse, Mohamed Anvar Szadat jelentette be, hogy mégsem indul az elnökválasztáson, részben a voksolást körüllengő félelem légkörével indokolva döntését.