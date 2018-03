Újságíró-gyilkosság: az olasz ügyészség szerint figyelmeztették a szlovák hatóságokat

Mint az Új Szó összeállításában olvasható, Franco Roberti volt olasz ügyész az olaszországi közszolgálati rádiónak pénteken azt mondta, hogy korábban felhívták a szlovák hatóságok figyelmét az olasz maffiára. „Küldtünk a pozsonyi hatóságoknak figyelmeztetést, sajnos, nem vették figyelembe” – idézte az Új Szó Robertit. Mint ismeretes, a Kelet-Szlovákiában működő olasz maffia tevékenységét feltárni próbáló Ján Kuciak újságírót és barátnőjét agyonlőtték a héten.

Az alvilág tevékenységével foglalkozó olasz ügyészség hivatalosan is figyelmeztette az európai rendőrségek ernyőszervezetét, az Europolt és a szlovák rendőrséget, hogy figyeljék a gyilkosság után letartóztatott olasz csoport tevékenységét.

Péntek estig az Új Szónak annyit sikerült kideríteni Andrea Predajňovától, a szlovák főügyészség szóvivőjétől, hogy Jaromír Čižnár főügyésznek nincsenek információi erről a figyelmeztetésről, ám „megvizsgálja, hogy ha megkapták a hatóságok, mennyit foglalkoztak vele”.

Tibor Gašpar szlovák országos rendőrfőkapitány péntek este a Facebookon cáfolta meg az olasz ügyész állításait. Elmondása szerint semmiféle figyelmeztetést nem kaptak, sőt, eddig épp a szlovák rendőrség volt az, amely segítségért fordult az olasz hatóságokhoz a maffiához köthető vállalkozók utáni nyomozásban, de az olaszok lassan és nehézkesen reagáltak kéréseikre.

Nicola Gratteri maffiaellenes olasz államügyész szerint nem meglepő, hogy a 'ndrangheta bűnszervezet megvetette a lábát Szlovákiában. Gratteri az olasz sajtóban hangsúlyozta, hogy a dél-olaszországi szervezett bűnözés már legalább húsz éve jelen van Európa keleti államaiban, ahol befekteti és tisztára mossa az elsősorban drogkereskedelemből származó bevételeit. Meglepetés az ügyész szerint Kuciak és barátnője – Olaszországban is nagy visszhangot kiváltó – meggyilkolása, mivel ezzel a bűnszervezet túlságosan is felhívta magára a figyelmet. „A ’ndrangheta Duisburg óta nem hibázott ekkorát” – idézte az államügyészt az Új Szó, arra a németországi városra utalva, amelynek egyik olasz pizzériájában 2007-ben délolasz klánok tagjai számoltak le egymással, a vérengzésnek hat áldozata volt.

Gratteri egyébként évtizedek óta a ’ndrangheta területének számító, dél-olaszországi Calabria maffiaellenes ügyészségét vezeti, és ezért védelem alatt is él. Ahogyan Roberto Saviano olasz újságíró, író is, mióta 2006-ban megjelent a nápolyi camorra bűnszervezetével foglalkozó Gomorra című könyve. Kuciak meggyilkolása kapcsán tegnap Saviano is nyilatkozott a La Repubblica című napilapnak, s hangsúlyozta, hogy a ’ndrangheta most először ölt meg újságírót.

A szlovákiai gyilkosság nem illik a dél-olaszországi bűnszervezet „hagyományos” megfélemlítési módszereihez, ezért az olasz újságíró nem zárta ki, hogy az olasz klánok csak megrendelték Kuciak elhallgattatását, de a gyilkosságot kelet-európai bérgyilkosok hajtották végre.

Olaszországban egyébként a második világháború óta 28 újságíróval végeztek bűnszervezetek, a legtöbbel a hírhedt szicíliai maffia. Jelenleg 15 olasz újságíró él a hatóságok védelme alatt.