Újságíró-gyilkosság: lemondott a szlovák belügyminiszter

Sajtótájékoztatón jelentette be lemondását Robert Kalinák szlovák belügyminiszter. A kormányzó Smer politikusa azt mondta: a kormány stabilitásának érdekében nyújtja be a lemondását. Politikai jövőjéről nem nyilatkozott konkrétan, csak azt mondta, elképzelhető, hogy parlamenti képviselő marad.

Kalinák állítólag továbbra is a Kuciak-gyilkosság kivizsgálását tartja a legfontosabbnak, és azt, hogy a nyomozás zavartalanul folyhasson, de elismerte, hogy a helyzet komplikált, és a társadalmi elégedetlenség tapintható. A távozó miniszter védelmébe vette Tibor Gaspar országos rendőrfőkapitányt, aki szerinte az egyik legjobb rendőr, és aki ellen senkinek nem lehet kifogása.

Kalinák távozását már régóta követeli az ellenzék. A nagymácsédi kettős gyilkosság után – amelynek szálai közvetve a pozsonyi kormányig érnek – a koalíciós partner Híd–Most is jelezte, hogy Kalináknak mennie kell. Maga Kalinák a múlt héten még úgy nyilatkozott, hogy nem szükséges őt feláldozni a további kormányzás érdekében. Múlt szerdán azonban az ellenzék bizalmatlansági indítványt nyújtott be Robert Fico kormánya ellen, ami a koalíciós partnerek támogatása nélkül át is mehetne. Bugár Béla, a Híd elnöke nem mondta meg, hogy a pártnak elég lesz-e Kaliňák lemondása, a Híd Országos Tanácsa délután kettőkor ül össze.

Mindeközben a Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet korábbi igazgatója és Petőcz Kálmán szlovákiai magyar diplomata, politológus is kiakadt Orbán Viktor közmédiának tett nyilatkozata miatt – és ennek hangot is adtak:

(Új Szó)