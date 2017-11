UNICEF: 15 millió lány szenved el szexuális erőszakot szerte a világon

Az A Familiar Face. Violence in the lives of children and adolescents (Egy ismerős arc. Erőszak a gyerekek és fiatalkorúak életében) című tanulmány szerint a legtragikusabb a helyzet Kamerunban, ahol minden hatodik lány és minden 25. fiú nemi erőszak áldozata.

A jelentés szerint az Európai Unió 28 tagállamában minden 14. 15 év alatti lány szenved el szexuális erőszakot vagy bántalmazást. Az EU öt tagállamában – Luxemburg, Nagy-Britannia, Franciaország, Hollandia és Spanyolország – 10 fiatal nő közül több mint egy élt át szexuális erőszakot felnőtt által 15 éves kora előtt. AZ UNICEF szerint 28 ország rendelkezik adatokkal arról, hogy az érintett lányok 90 százaléka ismerte bántalmazóját.

A tanulmány összegzése általánosságban megállapítja: a 2-4 éves kisgyerekek háromnegyede, azaz világszerte 300 millió kislány és kisfiú tapasztal meg testi vagy verbális erőszakot az őt nevelőktől.

Verés mint büntetési forma

Felhívták a figyelmet arra, hogy az iskoláskorú gyerekek fele (732 millióan) olyan országban él, ahol a verés, mint büntetési forma nem szűnt meg teljesen.

„A gyermekek elleni erőszak nem kímél senkit, és nem ismer határokat. Babák arcába ütnek, kisfiúkat és kislányokat kényszerítenek szexuális cselekedetekre, fiatalokat ölnek meg saját lakóhelyükön. A gyerekeknek világszerte okozott sérelmek aggodalomra adnak okot” – fogalmazott Cornelius Williams, az UNICEF gyermekvédelmi osztályának vezetője.

Minden hetedik percben erőszakos halált hal egy 10–19 éves fiatal. Bizonyos régiókban különösen nagy veszélynek vannak kitéve. A 10–19 év közöttieket elsősorban a Közel-Kelet valamilyen konfliktusban lévő országaiban fenyegeti őket az a veszély, hogy kollektív erőszak áldozataivá válnak. Az emberölés miatt meghalt fiatalok csaknem fele latin-amerikai országban élt.

Az iskolákban és oktatási intézményekben is tapasztalható erőszak. Csupán 59 országban létezik törvény az erőszakmentes nevelésre vonatkozóan, sok fejlődő és feltörekvő országban továbbra is engedélyezett a tanároknak a testi feddés alkalmazása.

Bár a korábbi évekhez képest ma már jóval több adat áll rendelkezésre a gyerekek ellen elkövetett erőszakról, annak továbbra is sok formája marad titokban. Az UNICEF a rendelkezésre álló legújabb statisztikákat dolgozta fel több mint 40 országból.