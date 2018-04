Választás Londonban: hosszú sorállás, korrekt ügyintézés

Londoni olvasónk, Katalin és három társa háromnegyed tizenegykor álltak be a magyar nagykövetség előtt hosszan, mintegy 200 méteren kígyózó sorba, s csaknem másfél órás araszolást követően tudták leadni szavazataikat. Az idő ugyan viszonylag hűvös volt, mégis nyugodtan, békésen vártak a sorukra a szavazni szándékozók. Kérdésünkre elmondta, négyük közül hárman Londonban tanulnak, dolgoznak, negyedik társuk pedig Newcastle-ből utazott órákat a londoni követségre, hogy leadhassa a szavazatát.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Korábban Katalin haza akart jönni a választás idejére, de karácsonykor, amikor volt gimnáziumi osztálytársaival találkozott itthon, megegyeztek, hogy Londonban közösen adják le voksaikat. Lett volna egy ötödik osztálytársuk is, aki szintén a követségen szeretett volna szavazni, de szakdolgozatát írja, szintén Newcastle-ban, s ezért nem tudott eljönni.

Katalin elmondta, a szavazás nagyon korrekt volt, négyszer-ötször is felhívták a figyelmüket arra, hogy feltétlenül ragasszák le a borítékot, mert az feltétele az érvényességnek. Olyan nagy volt a tömeg, hogy ideiglenes szavazófülkéket is munkába kellett állítani a követség alkalmazottainak. Volt olyan ideiglenes fülke is, amelyeket dobozokkal választottak el a többitől, hogy biztosítsák a voksolás titkosságát. „Ha jól számoltam, legalább harminc fülkében adhatták le szavazataikat az emberek” – tette hozzá.

De bármennyire is igyekeztek a szavazatszedők, nem bírták a folyamatosan növekvő tömeget, így mire Katalin és társai leadták szavazataikat, a sor hossza szinte megduplázódott. Becslésük szerint legkevesebb három órát kell várnia annak, aki akkor a sor végén állt, s le szeretné adni voksát. Noha negyed egy körül az eső is elkezdett csöpögni, nem lehetett olyat látni, aki megunta volna a sorban állást, és elment volna. „Persze itt Londonban ez nem számít különlegességnek, már hozzászoktak ehhez az emberek” – emelte ki.

Hogy kire szavazott, azt Katalin és osztálytársai sem árulták el. Egyébként a sorban állás közben a többi szavazó sem nagyon beszélt arról, kit szeretne Magyarország élére, vagyis hogy kire adja a voksát, inkább az időjárásról és egyéb semleges témákról folyt a szó.

A választásról szóló cikkeinket ide kattintva, a percről percrét pedig itt olvashatják.