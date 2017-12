Változatlan üzletmenet

„Egyelőre nem tudom, érinti-e a céget a függetlenségi mozgalom, vagy sem” – mondja az Artur Amat Gutiérrez, az évi két és fél millió eurós bevételű Amat kerékpáros nagykereskedő tulajdonosa. A katalán, ám országos hálózattal rendelkező cég vezetője szerint az értékesítés csupán minimálisan csökkent, ám ez országos jelenség, s főképp az online kereskedelem térnyerésének tudható be. „Ha alkatrészre van szükségük, egyre többen megveszik online, nem mennek szaküzletbe.” Az elszakadás nem tabutéma, meglévő ügyfeleivel beszélnek is róla, nem veszít emiatt megrendelést.

Új kliensek szerzésekor azonban hátrány lehet, hogy az üzlet katalán székhelyű. Előfordul, hogy nem vásárolnak tőle. „Semmilyen kapcsolatba nem akarunk kerülni most katalánokkal, mondják. Kifogásnak jó.” Amat mégsem gondolja, hogy a választások eredménye hatással lesz az üzletre. „Területi képviselőinknek is az az érdeke, hogy minél többet adjanak el – jutalékért dolgoznak, a megélhetésük függ tőle.”

Amat egyik ügyfele, a Barcelona központjában üzemelő Rabbitbike kerékpárkölcsönzők tulajdonosa, Szilágyi Szilárd korántsem ilyen optimista. A függetlenségi mozgalommal járó tüntetések, sztrájkok miatt megcsappant a forgalom, ezért két üzletéből az egyik egy hónapja ki sem nyitott. „Néhány éve felkerültünk egy neves dél-koreai turistaoldal ajánlott helyszínei közé. Rengeteg koreai kölcsönzött tőlünk, s mindig télen. Idén egy sem jött.” Az üzletember apartmanokat is kiad – a Barcarooms szobáira szezonban hónapokkal korábban le kell csapni, annyi a jelentkező. Novemberben már nincs ilyen tolongás, de idén a tavalyihoz képest harmadával kevesebb vendég érkezett. Még hirdetést is közétettek: „A sok aggodalmaskodó e-mailre, hívásra reagálva szeretnénk tájékoztatni az érdeklődőket, hogy semmiféle veszély nem leselkedik a turistákra Barcelona utcáin a függetlenségi mizéria miatt. [...] Akinek megvan a jegye, vagy tervez(ett) Barcelonába jönni, nyugodtan tegye meg, nem lesz semmi baja!”

De nem jönnek. S nemcsak hozzá nem. A vendégéjszakák száma Katalóniában novemberben 6,2 százalékkal esett vissza a spanyol statisztikai hivatal adatai szerint: a (katalánt kivéve) belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 10,9 százalékkal, a külföldi vendégeké 7,3 százalékkal csökkent.

Októberben a vendégéjszakák számának 3,3 százalékos csökkenését regisztrálták, a külföldiek által töltött éjszakák száma az előző évinél 2,9 százalékkal volt alacsonyabb. A választás napján szinte kong a város. Ebédidőben kevesebb mint tíz perc alatt lerobog az ember tengerpartra. Nem a motor érdeme – autó sem nagyon van az egyébként mindig túlzsúfolt utakon. A kávézókban, tapasbárokban este is van hely, máskor állóhely is alig. Pedig a szektor több csapást is átvészelt idén – az augusztusi terrortámadást vagy a helyiek turistákkal szembeni növekvő ellenszenvét, a szobák, apartmanok bérleti díjának akár harmincszázalékos emelését.

A felmérések, s a szállásadók sem várnak jobbat még jó pár hónapig, ami rossz hír a turizmusra támaszkodó katalán gazdaságnak. A kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozók érdekeit képviselő PIMEC felmérése szerint csak az étterem-tulajdonosok bíznak a javulásban – egészen pontosan a megkérdezettek 90 százaléka.

Esteban Celano a maradék egytizedbe tartozik. Az argentin étterem-tulajdonos a Rabbitbike és Barcarooms melletti utcában üzemeltet több tapasbárt és kávézót, és cseppet sem bizakodó. „Legyen bármilyen békés, a tüntetés az tüntetés. Rengeteg szép hely van még Spanyolországban – ha úgy érzik, nincsenek biztonságban, a turisták másik úti célt választanak.” Celano durván húsz százalékos visszaesést említ, amit a függetlenségnek tulajdonít. „Ha nem fogunk össze, és nem gyakorlunk nyomást az önkormányzatra, a pártokra, hogy halkítsanak a függetlenségi hangokon, egyhamar nem javul itt semmi sem.”