Véget vetnének az italozásnak a légitársaságok

– Uram, ez légi járat, nem kocsma – szólt rá erélyesen a légiutas-kísérő az igencsak dülöngélő utasra, amikor az már a sokadik ingyensört kérte. A cikk szerzőjének jelenlétében lejátszódott eset egy Európából Afrikába tartó járaton történt, és mint azt a stewardess el is mondta, az út harmadik órájától fogva állandó bébiszitterkedés a sorsa a részegeskedő emberek miatt.

Az italozás valóban lehet jó ötlet az egy-egy hosszabb repülőút miatt tétlenségre ítélt utasok részéről, de a túlzásba vitt alkoholfogyasztás a levegőben könnyen végződhet letartóztatással, súlyos pénzbírság kifizetésével. Ezt a körülményt azonban a vakációzni induló, a bulizást már a fedélzeten megkezdő légi utasok egy része gyakorlatilag a polgári repülés kezdete óta nem akarja tudomásul venni. De míg általános szabály szerint tilos ittas állapotba kerülni és közösségellenes, másokra nézve sértő, zaklató magatartást tanúsítani a repülőn, ezt nagyon sokan szegik meg főleg a nyári szezonban, és főként a tengerparti nyaralóhelyekre, Ibizára, Palma de Mallorcára, Alicantéra és más mediterrán turistaparadicsomokba induló brit gépeken. A menetrendszerűen visszatérő botrányokhoz vezető út nagyon egyszerű. A duty free üzletben jól be kell vásárolni, a várócsarnokban még egy utolsó pohárral inni, és a fedélzeten természetesen minél több kör ingyenitalért nyaggatni a személyzetet.

Ez aztán olyan jelenetekbe torkollik, amelyeknek videóit tízezrek osztják meg a közösségi hálókon. Valaki ajtót akart nyitni tízezer méter magasan (ez szerencsére nem lehetséges), vagy a pilótához akart ellátogatni, de az alkohol hatása alatt elkövetett kihágások középpontjában általában a női légi kísérők állnak. A brit The Daily Telegraph több nőt is megszólaltat, akik elmondják, hogy a verbális zaklatáson túl mellüket, lábukat, feneküket fogdossák rendszeresen az erősen spicces utasok. Májusban a Virgin Atlantic járatának egy részeg őrjöngő, kötekedő utas miatt még kényszerleszállást is végre kellett hajtania. Az ilyenkor kiszabható bírságok akár tízezer fontra is rúghatnak, de ez mit se számít, mert sokszor az adott baráti társaság előtti haditett a balhé keresése, így a haverok összedobják a büntetési összeget.

A női légi kísérőket érő megpróbáltatásokról Ally Murphy beszélt nemrég a BBC hírcsatornának, aki elmondta, a férfiak olyan dolgokra - előszeretettel a személyzet fogdosása - ragadtatják magukat a levegőben, amelyeket más helyzetben semmi szín alatt se engednének meg maguknak. A nő 14 évig dolgozott a Virgin Atlantic légitársaságnál, de épp a sorozatos atrocitások miatt hagyta ott a szakmát.

A British Airways és az Easyjet megelégelte a dolgot, most azt kérik a brit kormánytól, tiltsa be a fedélzetre hozott alkohol fogyasztását. A rendőrség a múlt évben 387 esetben intézkedett ittas utassal szemben, vagyis minden napra jutott legalább egy reptéri vagy légi szabálysértés. 2015-ben csak 255-ször fordult elő letartóztatás, de a meredek emelkedés csak a számokban szembeötlő. Igazság szerint a türelem fogyott el, a légi közlekedési cégek egyre kevésbé tolerálják a deviáns magatartást. Nem utolsósorban azért, mert minden egyes, a felszállás előtti fegyelmezéssel vagy a gép elhagyása előtti rendőri intézkedéssel eltöltött perc súlyos pénzösszegeket jelent a légitársaságnak. Ráadásul egy utas rendetlenkedése miatt a többi lekésheti a csatlakozást, emiatt kártérítési ügyek is indulhatnak. A brit felsőház mindezek miatt már tavasszal javasolta, hogy a szigetország reptereitől vonják meg az alkoholkereskedelmi licenc megszerzése alóli mentességüket. A bajok tehát már a földön kezdődnek, a nemzetközi területen egyelőre lazább szabályok alapján lehet alkoholt árusítani.

