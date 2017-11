Végre egy nemzeti konzultáció, aminek eredménye is lehet

Nemzeti konzultációt tartott az Ausztrál Államszövetség arról, hogy megváltoztassák-e a házasságról szóló törvényt. A szavazásra jogosultak több mint háromnegyede, 79,5 százaléka vett részt a postai úton rendezett konzultáción, a válaszadók 61,6 százaléka támogatta, hogy legalizálják az azonos neműek egybekelését Ausztráliában. A 150 választókerületből 146-ban 70 százaléknál magasabb volt a részvétel, míg a törvény módosítását csak 17 választókerületben ellenezték.

Magát a „levelezést” szokás népszavazásként és közvélemény-kutatásként is aposztrofálni a hazai sajtóban, ám az előbbinél jóval kevesebbről, utóbbinál pedig valamivel többről van szó. (Felmerült egyébként kétszer is, hogy legyen népszavazás a kérdésben, de ezt a szenátus mindkétszer leszavazta.) Ugyanakkor egy szimpla közvélemény-kutatásnál jelentőségteljesebb a mostani eljárás, hiszen a választópolgárok egy, az állam által szervezett folyamat során fejtették ki véleményüket a kérdésben.

Inkább a Magyarországon politikai kampányeszközként használt nemzeti konzultációk komoly „testvéreként” lehetne bemutatni az ausztrál eljárást,

amely ugyan nem kötelezi a parlament alsóházát arra, hogy döntsön a kérdésben, ők mégis így fognak tenni.

Erről maga a miniszterelnök, Malcolm Turnbull beszélt szerdán, kijelentve, arra fognak törekedni, hogy még karácsony előtt átmenjen a törvényhozás két házán a házasságról szóló törvény reformja. Ennek megfelelően a szenátusban be is nyújtották a törvényjavaslatot helyi idő szerint szerda este, amihez kiegészítő indítványokat fogadhatnak még el. – Ausztrálok milliói nyilvánították ki akaratukat, és arra szavaztak, hogy mindenki számára egyenlő legyen a házasságkötés joga. Igennel szavaztak a méltányosságra, igennel az elköteleződésre, igennel a szerelemre – mondta a kormányfő, aki korábban ígéretet tett arra, hogy ha az emberek igent mondanak a melegházasság legalizálására, nem állnak e törekvés útjába.

Turnbullnak egyébként jól jött, hogy mostanra összesítették az egész országot érdeklő nemzeti konzultáció eredményét,

hiszen az elmúlt hetekben jelentős össztűz alá került kormánya. Az ausztrál parlamenti képviselők nem lehetnek kettős állampolgárok, ám a közelmúltban több politikusról is kiderült, van még egy útlevele az ausztrál mellett – a botránysorozatba egy miniszter is belebukott, Turnbull konzervatív pártja pedig elvesztette többségét az alsóházban. A melegházasság ügye legalább egy kis időre elterelheti a közvélemény figyelmét a kettős állampolgársági ügyekről, így a kormány is rendezheti sorait.

– Hihetetlenül büszke vagyok az azonos neműek házasságának nagy-britanniai legalizálására, és örömmel látom, hogy más országok is ebbe az irányba tesznek lépéseket. Jó napot, Ausztrália! – írta Facebook-oldalán David Cameron brit exminiszterelnök.

Érdekesség, hogy mindkét angolszász országban konzervatív erők vezetésével zajlott a melegházasság legalizálása.

Az eredmény bejelentését követően Cameronéhoz hasonló lelkesedés uralta Ausztráliát: meleg politikusok és civilek együtt ünnepeltek. Ugyanakkor még korai az öröm, hiszen a törvény konkrét szövegezése még hátravan. A parlamentben ülő nacionalisták fejükbe vették, hogy a lehető legszigorúbb változatot fogadtatják majd el, amely védi majd a melegházasságot ellenzők jogait is. A házasság intézményének megreformálására törekvők pedig minél liberálisabb törvényt látnának szívesen.

A szenátus elé benyújtott törvényjavaslatot csütörtöktől kezdik tárgyalni, de korábban egy ellen-törvényjavaslat lehetősége is felmerült. Ezt végül elvetették a család szentségének megőrzését zászlajukra tűző konzervatívok, akik a benyújtott szöveget módosítanák. A két ellenérdekelt csoport közötti harc tehát most kezdődik csak igazán.

