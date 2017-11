Ventilátor okozta egy thaiföldi férfi halálát

A nagy meleg miatt három ventilátort is bekapcsolva aludt el egy 44 éves thaiföldi férfi Chaiyaphum tartományban. A Nation nevű helyi lap arról számolt be, hogy a pórul járt nem ismerte a régió időjárási sajátosságait, ahol ugyanis éjjel igen nagyot esik a hőmérséklet az estihez képest. Így a ventilátorokkal is összeadódott hőmérsékletesés már túlságosan megterhelő volt a szervezete számára, így állt elő a halálát okozó hipotermia.

Az eset még múlt hét csütörtök és péntek között történt. Sobthawee Boonkua újonnan költözött bátyja házába, hogy segíteni tudjon idős édesanyjuknak. A báty, Saravuth Boonkua szerint testvére egészséges volt.