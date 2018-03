„Véres Gina”: az első nő a CIA élén

Alig egy hete jelölte ki Donald Trump a 61 éves Gina Haspelt a CIA élére, máris botrány van az új vezető körül, többek szerint ugyanis nem a Központi Hírszerző Ügynökségnél, hanem inkább börtönben lenne a helye: Haspel nem bánik kesztyűs kézzel azokkal, akiktől információt akar szerezni, pályafutása során előszeretettel alkalmazott brutális kínzási módszereket.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az amerikai sajtóban – és úgy általában a háta mögött – Haspelt gyakran „Véres Ginaként” is emlegették, és úgy néz ki, okkal, hiszen saját kollégái is megosztóan nyilatkoznak az új igazgatóról. John Kiriakou, aki korábban szintén a CIA-nél dolgozott, azt mondta, örül, hogy az elnök egy nőt jelölt ki a hírszerzés élére, csak kár, hogy pont Haspel az.

„Még ötven másik hölgy van a szervezeten belül, aki alkalmas lenne a pozícióra.”

Igaz, többek között Michael Morell, a CIA korábbi megbízott vezetője is elmondta, hogy a 61 éves hölgy szakmailag kifogásolhatatlan, és emiatt rengetegen tisztelik a hírszerzésen belül.

Haspel még 1985-ben, Ronald Reagan elnöksége alatt csatlakozott a CIA-hez, nem sokkal később az ügynökség közép-európai központjába helyezték át, majd dolgozott Törökországban és Ázsia más országaiban is, végül pedig rábízták a New York-i központ irányítását. A karrierje akkor lendült be igazán, amikor 2001-ben, a terrortámadások után megkapta egy titkos thaiföldi létesítmény vezetését, ahol

hónapokon át több terrorizmussal vádolt személyt vallattak. Mint később kiderült, brutális módszerekkel, állítólag a CIA-vezetők és a minisztérium engedélye nélkül.

A Bush-kormány alatt Haspel több kitüntetést is kapott terrorizmusellenes munkájáért.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A Thaiföldről kiszivárgó információk szerint az egyik foglyot 29 órán át egy 53 centiméter széles, 76 centiméter magas és 76 centiméter hosszú ládába zárták, majd 11 napig volt egy másik, szintén koporsó méretű ládában. Egy másik gyanúsított pedig belehalt a kínzásokba, kihűlt holttestét a földhöz láncolva találták meg – olvasható egy 2014-es jelentésben. A sokat vitatott vallatási módszert, az úgynevezett waterboardingot is alkalmazták egyes esetekben. Ennek lényege, hogy

a lekötözött fogoly fejére textilt húznak, majd arra (célzottan az orrba és a szájba egyszerre) hosszú ideig vizet öntenek, így a vallatás alatt álló személy gyakorlatilag folyamatosan fulladozik.

Kínzás alatt álló fogvatartott 2006-ban az iraki Abu Ghraib börtönben, ahol az amerikai erők embertelen módszerekkel vallatták a foglyokat AFP

A fekvő pozíció miatt a tüdőt nem éri el a víz, így meg nem fullad az illető, az érzés azonban ugyanaz, emiatt is kelt halálfélelmet abban, akin alkalmazzák. Az al-Kaidához tartozó Abu Zubajdahot Haspelék például egy hónap alatt 83 alkalommal vetették alá az utóbbi módszernek. A thaiföldi kínzásokról videofelvételeket is készítettek, ám azokat Haspel akkori főnökének, Jose Rodrigueznek a parancsára megsemmisítették. A thaiföldi akció a Cat’s Eye, vagyis Macskaszem fedőnév alatt zajlott.

A fenti esetek miatt figyelt fel Haspelre igazán a sajtó is, hiszen a kínvallatások során szinte mindig jelen volt. A CIA vallatási programja a vitatott módszerek miatt végül állítólag véget ért még azelőtt, hogy Barack Obama 2009-ben betiltotta. Amellett, hogy embertelen eszközöket alkalmaztak, a szenátus hírszerzési bizottsága úgy ítélte meg, hogy nem is voltak elég hatékonyak.

Az utolsó brutális kényszervallatást a dokumentumok alapján 2007-ben hajthatták végre. Trump azonban másképp látja a helyzetet, szerinte bizonyos esetekben igenis indokolt lehet a kényszervallatás,

például a fent említett waterboarding is, hiszen „az Iszlám Állam is középkori módszereket alkalmaz, és ellene csak így lehet fellépni”.

A múlt hét keddi hírek után egyébként újra felmerültek Haspel múltjának kifogásolható részletei, John McCain republikánus szenátor szerint felelnie kellene a kínzásokban betöltött szerepéért.