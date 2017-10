Vérfürdő a szomáliai kettős robbantás után

Legalább 230-an meghaltak Szomália fővárosában, Mogadishuban, mikor szombaton egy robbanóanyaggal megrakott teherautó felrobbant egy hotel előtt. Valószínűleg az áldozatok száma tovább emelkedik majd, mert több száz sérült is van, közülük sokak állapota súlyos, ráadásul a szálloda is összedőlt, így a romok között is ragadhattak. Szemtanúk szerint a helyszín horrorisztikus volt, mindenfelé holttestek hevertek, sokan a felismerhetetlenségig megégtek. A robbanás után ráadásul a város összes mentőautója sem volt elég, hogy mindenkit kórházba szállítsanak, a kórházak pedig olyan zsúfoltak lettek, hogy sokakat a folyosókon kellett ellátni. Két órával a hotelnél elkövetett merénylet után egy másik kerületben szintén bomba robbant.

A támadásért eddig senki nem vállalta a felelősséget, ám Szomáliában az al-Kaidához köthető as-Sabáb nevű terrorszervezet gyakran követ el merényleteket. Habár hivatalosan az országban nincs jelen az amerikai hadsereg, valójában alacsony létszámú különleges erőkkel, tanácsadással és dróncsapásokkal segítik a terroristák elleni harcot. Rajtuk kívül az Afrikai Unió békefenntartó csapatai is támogatják a meglehetősen gyenge kormányerőket.

A 14 milliós kelet-afrikai országot ráadásul éhinség is sújtja, becslések szerint 3,1 millióan nem jutnak elég élelemhez. Az ENSZ statisztikái szerint már legalább 915 ezren kényszerültek otthonaik elhagyására, de legtöbbjük csak a környező országokig jutott. Ugyanakkor az utóbbi néhány évben az Európai Unióban is rendre az első tíz között voltak a szomáliai menekültek. Az Európai Bizottság honlapja szerint 2017-ben az unió 119 millió euróval támogatja az egykori brit és olasz gyarmatot.