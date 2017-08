Vietnami embervadászat Berlinben

A vietnami titkosszolgálat emberei július 23-án, délelőtt 10 óra 40 perckor csaptak le a berlini Tiergarten parknál. Célpontjuk, az otthon költségvetési csalás miatt körözött Trinh Xuan Thanh éppen a park mellett található Sheraton hotel előtt álldogált. Szemtanúk beszámolói szerint a PetroVietnam állami olajvállalat egykori igazgatójának esélye sem volt az ellenállásra. A cseh rendszámos furgonból kipattanó fegyveres férfiak villámgyorsan dolgoztak, másodpercek alatt az autóba kényszerítették Thanht. Ezután a vietnami férfi kámforrá vált, a német hatóságok semmi nyomát nem találták. Legközelebb július 31-én, hétfőn, a vietnami köztelevízió csatornáján bukkant fel. Thanh főműsoridőben bánta meg, hogy korábban népe ellen bűnt követett el.

Az újságok hasábjai helyett sokkal inkább hidegháborús regényekbe illő jelenet annyira valószerűtlen, hogy a vietnami kormány le is tagadta. Szerintük Thanh önként adta fel magát, megkockáztatva, hogy halálbüntetést szabnak ki rá. Ezt a hétfőn adásba került vallomástétel is alátámasztja. – Meggondolatlan voltam, mikor úgy döntöttem, hogy elmenekülök – mondta Thanh, a televíziós műsorral kapcsolatban megjelent kommentárok azonban megjegyzik, a felvételen a férfi arckifejezése sokkal inkább hordozza a megtörtség, semmint az őszinte bűnbánat jeleit.

Alátámasztja a titkosszolgálati akciót megelevenítő narratívát a német kormány reakciója is. Külügyminisztériumuk kemény diplomáciai ellenlépéssel válaszolt, példátlannak nevezte „a hidegháború éveit megidéző akciót”, majd a vietnami hírszerzésnek a berlini nagykövetségen dolgozó összekötőjét kiutasították az országból. Hanoi mindenesetre komoly morális sikert könyvelhet el, Thanh elfogásával egy több mint tíz hónapos embervadászat végére került pont. A most 51 éves vietnami férfi 2016 augusztusában érkezett Németországba, miután négy napig inkognitóban utazott Laoszon, Thaiföldön és Törökországon át. Az állami energetikai vállalat, a PetroVietnam felső vezetésében dolgozó férfi korábban 177 millió dolláros kárt okozott, a hírek szerint mégsem ez okozta a vesztét. Thanh azután vált kegyvesztetté, hogy kormányzati rendszámmal ellátott, Lexus típusú autója a társadalom szélesebb körében feltűnést keltett. Márpedig a Vietnami Kommunista Párt magas beosztású tagjaként tartózkodnia kellett volna a luxuséletmódot felvillantó allűröktől, kiváltképp azután, hogy a 2016 januárjában tartott XII. pártkongresszuson a politikai vezetés elkötelezte magát a korrupcióellenes küzdelem mellett. Az elmúlt hónapokban a pártvezetés döntése látványos vadászatban öltött testet, Thanh két kollégája is a vádlottak padjára került, korábban mindketten a PetroVietnam elnöki székében ültek. Érthető tehát, hogy a párt nem hagyhatta, hogy a szökevény kicsússzon a kezei közül. Mint az most kiderült, Thanh ügye a júliusi G20-csúcstalálkozón is szóba került. A vietnami-német tárgyalás nem zárult sikerrel, de Hanoi tudta, ha Berlin megadja a menedékjogi státust a szökevénynek, végképp elvész a lehetőség, hogy felelősségre vonhassák. Az elmúlt hónapok korrupciós ügyeiből pedig kiderül, nem csak az állami olajcéget szövi át a jelenség. Hétfőn, vagyis Thanh vallomásának napján jelent meg a vietnami hírügynökség közleménye, mely kilenc „nagy költségvetési hiányt okozó”, illetve húsz helyi ügyről tesz említést. A kommunista párt korrupcióellenes bizottsága a nyomozások és bírósági tárgyalások felgyorsítását rendelte el.

Az ügy mindenesetre német részről nincs lezárva, erről Sigmar Gabriel külügyminiszter beszélt pénteken. Mint mondta, a kormány még tanácskozik a Vietnam elleni válaszlépésekről.

