Villámként csapott a koalíciós válság a pozsonyi kormányba

Hirtelen és alaposan felkavarta az politikai állóvizet a Szlovák Nemzeti Párt (SNS), amely hétfőn bejelentette, hogy nem hajlandó tovább részt venni a három párti koalíció munkájában. A váratlan pozsonyi kormányválság közvetlen kiváltó oka kétségtelenül az SNS által vezetett oktatási tárca körüli jókora botrány, ám arra kevesen számítottak, hogy a párt mintegy előre menekülve felmondja a koalíciós együttműködést.

A helyzet meglehetősen furcsa, mert Andrej Danko, az SNS elnöke az együttműködés szabályainak újraírását követeli úgy, hogy közben bejelentette a közös kormányzás felmondását. A Robert Fico kormányfő vezette szociáldemokrata Smer, a szlovák-magyar Most-Híd és a szélsőségesen nacionalista irányvonalról már régen letért, ma inkább középre húzó SNS csupán hat fős többséget tud felmutatni a 150 tagú parlamentben, a mostani helyzetben ezért egyáltalán nem zárható ki a koalíció bukása és az előre hozott választások kiírása.

A koalíció eddig viszonylag jól működött, leszámítva, hogy tavaly tavasszal nem három-, hanem négypárti szövetséggel indult neki legújabb ciklusának Robert Fico. A jobb sorsra érdemes jobbközép Siet' (Háló) azonban őszre kimúlt, több képviselő a Bugár Béla vezette Híd párthoz menekült, így maradt meg a törékeny egyensúly.

Az elmúlt hónapokban egyre terebélyesedett a nemzetiek által vezetett oktatási tárca körüli botrány, középpontjában Peter Plavcan miniszterrel. A politikusnak 600 millió euró, a tudományos-kutatási területre szánt uniós pályázati pénzzel kellene tudni elszámolnia, ám az összegek a gyanú szerint frissen alakult, ismeretlen cégeknél tűntek el. A korrupciós botrányban egyre több kedvezményezett cég és pályázatíró, tanácsadó iroda neve bukik ki, érdekes módon jó részük valamilyen módon köthető Plavcanhoz.

Személyéról múlt héten lapunknak egy felvidéki politológus röviden annyit mondott, Plavcan stróman, akinek viszont nincs túl nagy beágyazottsága pártjában, ezért könnyen meneszthető. De hogy nem voltak légből kapottak a találgatások, arra az Európai Bizottság is bizonyíték, amely több pályázat is felülvizsgálatát rendelte el, és megtiltotta a az oktatási tárcának, hogy új szerződéseket írjon alá a támogatásokra jogosultakkal

Fico viszont annyira nem sejtett semmit az SNS mostani lépéséről, hogy a múlt héten még meg is erősítette pozíciójában a minisztert, hogy a hatalom szavával tompítsa a korrupciót kiáltó sajtó és az ellenzék támadásait. Több probléma is adódik azonban a kialakult helyzetben a kormánypártok számára. Mint ahogy arra néhány szakértő is rögtön rámutatott, a koalíciós szerződés egyoldalú felmondása már önmagában is problematikus, mert az inkább hosszas jogi vitába torkollhat, az SNS lépésének inkább a politikai következményei lehetnek nagyon komolyak.

A felvidek.ma hírportál idézte az ügyben Grigorij Mesežnikov politológust, aki nem tudja elképzelni, hogy Robert Fico és Bugár Béla készek lennének módosítani a koalíciós szerződést. Szerinte Danko amatőr, aki olyan útra lépett, amelyiknek a végét és lépésének következményeit előre nem lehet látni. Eduard Barány, az alkotmánybíróság volt alelnöke, a miniszterelnök tanácsadója szerint pedig az, hogy Danko felmondta a koalíciós szerződést jogilag és formailag semmit nem jelent, a parlamenti erőviszonyok nem alakulnak át.

Ami a Most-Híd etnikai vegyespártot illeti, Bugár Béláék számára jól jön a politikai vihar, mert a megingó társ mellett a stabilitást, a profizmust tudják képviselni, ráadásul az ő házuk táját körüllengő kisebb botrányokat így el is lehet felejteni, amíg tart a koalíciós perpatvar. Ők eddig jól jártak azzal, ha rossz híre kelt egy koalíciós társnak, a Háló bukásával az addig általuk vezetett közlekedési tárca élére ők jelölhettek minisztert Érsek Árpád személyében. Azt persze ők sem remélhetik, hogy az oktatási területet a szlovák vezetés magyar kezekbe adja.

Ficonak mindenesetre nincs túl sok lépési lehetősége, a nyolcpárti parlamentben jelenleg nem találna az SNS helyébe lépő erőt, így házon belül kell megoldani a feszültséget. Annál is inkább, mert egy előre hozott választás nem sokat hozna a konyhára, a legutóbbi felmérés szerint a Smer a jelenlegi 49 helyett 46 képviselőt küldhetne a parlamentbe.

A politikai paletta amúgy nem változna meg nagyon, a SITA hírügynökség által megrendelt augusztus eleji közvélemény-kutatás csupán annyit vetít előre, hogy nem hét, hanem nyolcpárti lenne a törvényhozás, ahova bekerülnének a kereszténydemokraták is.