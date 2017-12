Visszafogott lelkesedést kér Washington Izraeltől

Washington arra kéri Izraelt, visszafogottan lelkesedjen hivatalos reagálásában arra, hogy az Egyesült Államok immár Jeruzsálemet tekinti Izrael fővárosának, és azt tervezi, hogy oda költözteti nagykövetségét Tel-Avivból.

Mindezt az amerikai külügyminisztérium egy névtelenséget kérő tisztségviselője fedte fel, a Reuters brit hírügynökségnek bepillantást engedve egy iratba.

„Megértem, hogy Önök nyilvánosan üdvözlik a hírt, de azt kérem, hogy legyenek tartózkodóak hivatalos válaszukban" – áll a december 6-i keltezésű iratban. A kérés indoklásaként az szerepel, hogy mind a Közel-Keleten, mind másutt ellenállás várható a döntéssel szemben.

„Jelenleg is mérlegeljük, hogy milyen hatású lesz a bejelentés a külföldön lévő amerikaiakra és amerikai létesítményekre nézve" – áll az iratban.Az amerikai külügyminisztérium egyelőre nem kommentálta az értesülést ,írja az MTI.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte Trump döntését. Szerinte Jeruzsálem fővárosként történő elismerését tartalmaznia kell a palesztinokkal kötendő békemegállapodásnak is. „Trump bejelentése segíti a békét, és mindenkit a valóság talajához köt"- vélekedett az izraeli miniszterelnök, aki szerint "nincs olyan béke, amely ne tartalmazná Jeruzsálemet Izrael állam fővárosként”.

Reuven Rivlin izraeli államelnök Izrael hetvenedik születésnapjára adott csodálatos ajándéknak nevezte az amerikai elnök bejelentését, és köszönetet mondott Trumpnak

Nem minden zsidó szervezet örül ugyanakkor a washingtoni döntésnek: az amerikai Reformzsidó Unió például már szerdán rosszul időzítettnek minősítette a lépést. A szervezet az Egyesült Államok felnőtt zsidó lakosságának harmadát képviseli: 2,2 millió embert. Elnöke, Rick Jacobs rabbi nyilatkozatban tudatta, szervezete ugyan hiszi, hogy Jeruzsálem a zsidó nép örök fővárosa, és hogy az Egyesült Államok izraeli nagykövetségét Tel-Avivból Jeruzsálembe kellene költöztetni, ám mindennek nem most van itt az ideje.

„Nem tudjuk támogatni Trumpot döntésében, mivel nincs átfogó terv a palesztin-izraeli békefolyamatra vonatkozóan" – áll a New York-i központú nonprofit szervezet elnökének nyilatkozatában.

A nemzetközi diplomáciában ennél csak keményebb szavakkal illeték az amerikai bejelentést: Trump döntését egyhangúan ítélte el Emmanuel Macron francia és Theresa May brit kormányfő, illetve Angela Merkel kancellár. Trump elnök a tűzzel játszik azzal, hogy hivatalosan Izrael fővárosának ismerte el Jeruzsálemet - jelentette ki szerdán Leonyid Szluckij, az orosz parlament alsóháza külügyi bizottságának elnöke is. A lépés az orosz kormány szerint ellentétes a közel-keleti rendezés amúgy is törékeny koncepciójával és ismét robbanáshoz vezethet a palesztin-izraeli konfliktusban.

A palesztinok máris tiltakozó akciókat jelentettek be csütörtökre Jeruzsálembe. A Sky News Arabíja hírtelevízió jelentése szerint közelebbről meg nem nevezett palesztin szervezetek mindenkit felszólítanak, hogy vegyen részt a „harag napjává” nyilvánított tüntetéseken. A Sky News Arabíja emellett úgy tudja, Rámalláhban és Ciszjordánia szerte már gyülekeznek az emberek.

Jordánia kormánya is elutasította Trump döntését - közölte szerdán Mohamed Múmeni jordániai kormányszóvivő. „Az Egyesült Államok elnökének döntése arról, hogy elismeri Jeruzsálemet Izrael fővárosaként, és áthelyezi az amerikai nagykövetséget a városba, sérti a nemzetközi jogot és az Egyesült Nemzetek Chartáját” - mondta a kormányszóvivő, aki szerint Trump döntése jogilag érvénytelen és csak megszilárdítja Kelet-Jeruzsálem izraeli megszállását.

Irán „határozottan elítéli” az Egyesült Államok döntését - közölte szerdán a teheráni külügyminisztérium, amely szerint Washington lépése nemzetközi határozatokat sért.