Visszavág Soros, főként Putyint sejti a támadások mögött

Terjedelmes cikkben foglalkozik a Soros György ellen intézett támadásokkal a Financial Times (FT). Az anyagban – amelyet a Hvg.hu szemlézett – megszólal a milliárdos is, és arról beszél, hogy a világ vezető ideológiája a nacionalizmus, amelyben jelentős szerepe van Oroszországnak. Úgy látja, onnan eredhet a személye felé irányuló ellenségeskedés is, hogy Putyin nem kedveli őt, és nagy veszélyt jelent az Európai Unióra nézve. Az orosz elnök ellenszenve pedig onnan ered, hogy annak idején a milliárdos támogatta Miheil Szaakasvili hatalomra jutását, ami végül hibának minősült.

Anne Applebaum, a Washington Post sztárpublicistája elemzi a lapban az Orbán-kormány Soros-ellenességét. Ő úgy látja, a magyar miniszterelnök nem kíván nyíltan EU- vagy Amerika-ellenes lenni, ugyanakkor Sorost bűnbakként tünteti föl, ami ráadásul antiszemita érzésekkel manipulál.

A cikk elején szó van a Pócs János fideszes képviselő által is posztolt képről, ezen egy disznón látható felirat: „ő volt a Soros”. A lap egyfajta visszavágásként értékeli Soros lépését, ugyanis eredeti szándéka szerint halála előtt le kívánta állítani a Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) támogatását, azonban nemrégiben mégis jelentős felajánlással élt.

Soros az összes vagyonának kétharmadánál is többet adott az ernyőszervezetnek. Az OSF jelentősebb szerepvállalására utal, hogy új vezetője Patrick Gaspard lett, aki Barack Obama politikai tanácsadója volt. A 87 éves Soros öt évig még az általa vezetett alap élén maradna, amennyiben az egészsége megengedi – nyilatkozta a lapnak.

Kovács Zoltán azt mondta a Financial Timesnak, hogy Soros és a magyar kormány vitája „két egymással szembenálló demokráciafelfogás”. A kormányszóvivő megjegyezte, hogy véleménye szerint politizálni csak választott képviselőknek kellene, nem a civileknek. „Márpedig Sorost senki nem választotta meg, ahogy a civilszervezeteket, emberi jogi szervezeteket sem” – tette hozzá Kovács.