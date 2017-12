Visszavonta lemondását a libanoni kormányfő

A libanoni kormány a Haríri által felolvasott közleményben köszönetet mondott, amiért a miniszterelnök megtartja tisztségét és visszavonta a lemondását – írja az MTI.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Haríri november 4-én jelentette be váratlanul lemondását egy Szaúd-Arábiában felvett televíziós beszédben, amelyben azzal vádolta meg Iránt és szövetségesét, a libanoni síita Hezbollahot, hogy „rátették a kezüket” az országára. Azóta a két rivális libanoni tábor, a Szaúd-Arábia támogatását élvező, szunnita Haríri vezette politikusok és az Irán támogatta síita Hezbollah igyekezett kompromisszumot találni, hogy elkerüljék az országot fenyegető újabb politikai földrengést.

Külföld MN Franciaországba érkezett a lemondott libanoni kormányfő Macron célja, hogy megoldást találjon arra a politikai válságra, amelyet Haríri távozása okozott.

Lemondása bejelentésekor, beszédében Haríri azt is mondta: attól fél, hogy apjához hasonlóan őt is meggyilkolják. „Olyan a légkör, mint Rafik Haríri meggyilkolása előtt. Érzem, hogy ellenem is tervet szőnek, és az életemre törnek” – hangoztatta. Egyúttal fogadkozott: ahogy korábban is, Libanon „ismét fel fog kelni, és levágja a felé nyúló karokat”.

Később, miután – két és fél hetes távollétet követően – visszatért hazájába, a politikus a tévében közvetített nyilatkozatában elmondta, benyújtotta hivatalos lemondását Michel Aun köztársasági elnöknek, aki nyomatékosan javasolta, hogy várjon vele, engedjen teret a lemondás okairól és politikai hátteréről folytatandó párbeszédnek. Hozzátette, hogy elfogadja az elnök javaslatát.

Libanoni állami tisztviselők és Harírihez közel álló magas rangú politikusok egyébként azt állították, hogy a kormányfőt Rijádban arra késztették, mondjon le, és fogva tartották. Ezt Haríri cáfolta. A kormányfő francia közvetítés eredményeképpen, Párizst és Kairót érintve tért vissza Libanonba.