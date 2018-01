Viszlát indiánok: a politikai korrektség már a sporttörténelmet is felfalja

Az Egyesült Államokban újabb nagy múltú sportegyesület volt kénytelen fejet hajtani a politikai korrektség előtt. A Cleveland Indians baseballcsapat az amerikai baseball-liga (MLB) nyomására úgy döntött, a 2019-es szezontól kezdődően nem fogja használni mezein a címerét, amelyen egy Wahoo-nak nevezett törzsfőnök látható. Indoklásuk szerint a népszerű szimbólum „nem alkalmas arra, hogy a pályán is használják”. Hozzá kell tenni, hogy a klub boltjaiban továbbra is kaphatóak lesznek a logóval ellátott emléktárgyak. A kritikusok azt is bírálták, hogy nem teljes körű a szimbólum eltörlése, illetve azt is, hogy nem azonnali hatályú.

Az Egyesült Államokban az elmúlt évtizedben újra és újra fellángol a vita, hogy mi legyen az olyan sportcsapatokkal, amelyeknek neve, címere vagy kabalája őslakosoktól ered. A kérdés azért vált ki nagyobb vitákat, mert sok esetben jó pár évtizeddel korábbi szimbólumokról van szó, amelyek megalkotásakor még teljesen más volt a közbeszéd állapota, a politikai korrektség nem volt divat és elvárás. Gondot okoz az is a vitában, hogy sok sportegyesület pont az őslakosok iránti tiszteletből választotta az adott jelképet. A Cleveland Indians például egy clevelandi, penobscot indián származású baseballjátékos, Louis Sockalexis tiszteletére választotta nevét – a sportoló 1897 és 1899 között több clevelandi egyesületben is játszott.

Az őslakosszimbólumok miatt kritizált egyesületek között másik MLB-ben játszó baseballcsapat is van, az Atlanta Braves, ám a leghíresebb példa a Washington Redskins amerikaifutball-csapaté. A 2010-es években rendre támadták és támadják azért, mert nevében az amerikai telepesek által az indiánokra használt, sértő „rézbőrű” kifejezés szerepel. Ám mivel sem az amerikaifutball-liga (NFL), sem a csapatvezetés nem szándékozik tenni az ügyben, a kritikusok süket fülekre találnak. Pedig 2013-ban még Barack Obama akkori amerikai elnök is nyilatkozatra kényszerült az ügyben, ezt mondta: „Ha én lennék a csapat tulajdonosa, tudatában a klub nevével – amelyet emberek jó nagy csoportja kifogásol –, annak ellenére is elgondolkodnék a cserén, hogy tudom, történelme van a klubnak ezzel a névvel.” Ismert a Chicago Blackhawks hokicsapat példája is, amelyet csak azért nem ér annyi kritika, mert igyekszik az őslakosokról szóló ismeretterjesztéssel tudtára adni az indiánoknak és emberi jogi aktivistáknak, hogy büszkén, tiszteletből viseli a nevet.

A 2010-es években azonban több észak-amerikai egyesületre is akkora nyomás nehezedett e körökből, hogy névváltásra kényszerült. 2012-ben a Kinston Indians alsóbb osztálybeli baseballcsapat váltott Carolina Mudcats névre, kabalaállatuk a Mississippiben honos harcsa lett. 2013-ban – egy évvel alapítása után – az Ottawa Tomahawks kosárlabdacsapat kényszerült névváltásra, SkyHawksként (egy könnyű amerikai repülőgépfajtát hívtak így) folytatták. Egy kanadai baseballcsapat, a Swift Current Indians 2016-ban döntötte el, hogy a kritikák miatt nevük végén egy évvel később kicserélik az indiánokat 57’s-re, mert 2017-ben lett 57 éves az egyesület. A korábban említett Atlanta Braves fiókcsapata, Gwinnett Braves annak ellenére dobta el tavaly a nevét, hogy az atlantaiak ezt még nem tették meg – ma Gwinnett Stripersként (csíkos sügér) ismertek. A sor feltehetően nem ér véget és egyre gyakrabban találkozhatunk majd olyan hírekkel, amelyek efféle szimbólumcserékről szólnak.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.01.