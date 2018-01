Washington 65 millió dollárt visszatart a palesztinoknak szánt segélyből

Az amerikai kormány 65 millió dollárt visszatart a palesztinoknak szánt segély összegéből, s ezzel kevesebb mint a felére csökkenti hozzájárulását az ENSZ palesztin menekülteket segélyező ügynöksége (UNRWA) költségvetéséhez. A döntést Heather Nauert, a külügyminisztérium szóvivője jelentette be kedden. Indoklása szerint ezzel „senkit sem akarnak büntetni”, de az Egyesült Államok reformokat szeretne látni az ENSZ palesztinokat segítő segélyszervezeténél. A szóvivő megismételte Donald Trump amerikai elnök korábbi álláspontját, miszerint Washington úgy véli, hogy többet fizet a kelleténél, s egyúttal felszólított más országokat a nagyobb arányú támogatásra.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az Egyesült Államok a világszervezet palesztinokat segítő szervezete, az UNRWA (az ENSZ Segély és Munkaügyi Hivatala a Közel-keleti Palesztin Menekülteknek) révén folyósítja a segély összegét. Az ENSZ-szervezet évtizedek óta több mint ötmillió regisztrált palesztin menekültet segít a megszállt palesztin területeken és a környező országokban, például Jordániában és Libanonban. A segély összegét élelmiszerre, oktatásra, egészségügyi ellátásra és foglalkoztatásra költik.

Washington eddig évi 125 millió dollárral járult hozzá az ENSZ-szervezet munkájához, s most ennek több mint a felét tartja vissza, a külügyi szóvivő megfogalmazásában „további megfontolásig”. António Guterres, az ENSZ főtitkára Heather Nauert bejelentése után New Yorkban, a világszervezet székházában újságíróknak azt mondta: nem tudott a segély összegének megnyirbálásáról, de korábban is „nagyon aggódott”, hogy ez megtörténhet.

Donald Trump január elején jelentette be, hogy tervezi az amerikai hozzájárulás megvonását a UNRWA-től. Az elnök akkor a teljes összeg megvonását ígérte, s egyik Twitter-bejegyzésében azt állította, hogy az Egyesült Államok a palesztinoknak „évente több száz millió dollárt adományozott, és cserében megbecsülést vagy tiszteletet sem kapott”. A palesztinokra utalva hozzátette: „még csak tárgyalni sem akarnak a hosszú távú békemegállapodásról Izraellel”.