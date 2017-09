Washington döntött: több százezer fiatal számíthat kitoloncolásra

A tárcavezető alkotmányellenesnek minősítette az előző elnök, Barack Obama által öt évvel ezelőtt bevezetett Elhalasztott intézkedés a gyermekkorban érkezetteknek (DACA) nevű programot. Sessions közölte: a belbiztonsági minisztérium már meg is kezdte a hatályon kívül helyezés folyamatát.

Jeff Sessions azzal érvelt a program visszavonása mellett, hogy nyíltan megkerüli az érvényes bevándorlási törvényeket, továbbá elveszi a munkalehetőségeket az amerikai állampolgároktól. „Nem fogadhatunk be mindenkit, aki ide szeretne jönni, ez ilyen egyszerű" – fogalmazott a minisztériumban elmondott beszédében Sessions. Leszögezte: az igazságügyi tárca ezért azt ajánlotta Donald Trump elnöknek és a belbiztonsági minisztériumnak, hogy kezdje meg a DACA „fegyelmezett visszavonását".

A miniszter hangsúlyozta: „határozott meggyőződésünk, hogy ez a felelősségteljes lépés". Felhívta a figyelmet arra, hogy a kongresszuson a sor. Szavai szerint a kongresszusnak a nemzet érdekeit szem előtt tartó átfogó bevándorlási politikát kell kidolgoznia.

Jeff Sessions nem jelölt meg határidőt a DACA-program visszavonásának végrehajtásához. Beszéde után néhány perccel Elaine Duke, ügyvezető belbiztonsági miniszter közleményt adott ki, amelyben bejelentette: megkezdik a visszavonás folyamatát. Újságírókkal tartott telekonferenciáján Duke közölte azt is: néhány olyan fiatal, akinek a munkavállalási engedélye jövő március 5-én jár le, még az idén október 5-ig kérvényezheti a meghosszabbítását. Ez azt is jelenti – az ügyvezető miniszter megfogalmazásában – hogy a kongresszusnak hat hónapja van új törvén megfogalmazására.

A visszavonás bejelentésének napjától – azaz szeptember 5-től – kezdve azonban új DACA-engedélyt nem adnak ki.

Vége az Álmodozók korának?

Napok óta idézik az amerikai televíziók elemzői Donald Trump februárban elmondott szavait, amikor az elnök arról értekezett, hogy mennyire szereti az álmodozóknak nevezett réteget, és általában a fiatal nemzedékeket. Hogy állítólagos érzelmei vajon befolyásolták-e döntésében, nem tudni, de csaknem valamennyi elemző szerint nehéz a döntés. A The New York Times hétfői száma például – bennfentes információkra hivatkozva – arról írt, hogy Trump az elmúlt hónapokban hol az álmodozók támogatójának, hol kitoloncoltatójának tűnt. Álmodozóknak (Dreamers) azokat a fiatalokat nevezik az amerikai politikai és közbeszédben, akiket illegális bevándorlóként érkező szüleik gyermekként hoztak az Egyesült Államokba, és ők már ott nőttek fel. Mintegy nyolcszázezer ilyen fiatal él jelenleg az országban. Rengetegen alig emlékeznek szülőhazájukra, és gyakran semmilyen kapcsolatuk nincs vele; az Egyesült Államokat tartják a hazájuknak, de semmiféle hivatalos dokumentumuk nincs, illegálisan tartózkodnak az országban. Elsöprő többségben mexikói és latin-amerikai fiatalokról van szó. Donald Trump tavalyi elnökválasztási kampányának egyik ígérete az volt, hogy kiutasíttatja őket az országból, és megszünteti azt a programot, amely jelenleg védelmet nyújt nekik. Öt évvel ezelőtt Barack Obama amerikai elnök a kongresszus megkerülésével, elnöki rendelettel hozta létre a kiskorúakat és fiatalokat a kitoloncolástól védő programot.

A program nem automatikus, hanem jelentkezni kell rá: lényege, hogy aki minden feltételnek megfelel, hivatalosan kérelmezheti, hogy két évig ne toloncolják ki az országból. Olyanok jelentkezhetnek, akik tizenhat éves koruk előtt érkeztek az Egyesült Államokba, és legalább 2007 júniusa óta az országban élnek. Harmincévesnél idősebb illegális bevándorló nem vehet részt a programban. A jelentkezést a bevándorlási hivatal tisztségviselői hagyják jóvá, és akinek a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) ellenőrzései után elfogadják az igénylését, az jogosult az Egyesült Államokban személyi igazolványként is használt jogosítvány megszerzésére, tanulhat felsőoktatási intézményben, és legálisan vállalhat munkát. A kérelem két év után megújítható.

Idén nyár elején tíz amerikai állam főügyésze kérvényezte Donald Trumptól a DACA eltörlését, és tíz állam pert is kilátásba helyezett, ha az elnök nem szünteti meg a programot. A bírálók egyik érve az, hogy Barack Obama megkerülte a törvényhozást, és elnöki rendelettel döntött a program létrehozásáról, mintegy amnesztiát adva ezzel illegális bevándorlóknak.

Múlt pénteken az amerikai gazdasági élet befolyásos szereplői viszont nyílt levélben arra kérték Trumpot, hogy hagyja érvényben a DACA-t, ne utasítsa ki az országba gyermekként érkezett illegális bevándorlókat. A levelet több mint háromszáz gazdasági vezető írta alá, köztük az Apple, az Amazon, a General Motors, a Microsoft és a Facebook vezetői. „Az álmodozók alapvető fontosságúak vállalataink és az egész gazdaság számára. A gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést velük együtt tudjuk megvalósítani” – áll a levélben. A The New York Times értesülése szerint a Fehér Ház tanácsadói is megosztottak az ügyben. Az elnök veje és tanácsadója, Jared Kushner, illetve az Országos Gazdasági Tanács elnöke, Gary Cohn arról győzködte Trumpot, hogy ne elvesse, hanem támogassa a DACA programot, amelyet a republikánusok egy része és a közvélemény is támogat. Jeff Sessions igazságügyi miniszter és Stephen Miller, a Fehér Ház egyik tanácsadója viszont azzal érvelt a program megszüntetése mellett, hogy Trump a választási kampányban a DACA eltörlését ígérte.

Republikánus és demokrata párti politikusok egyaránt kiálltak a program megtartása mellett. Igaz, a republikánusok megosztottak, de befolyásos politikusaik az álmodozók védelmének fenntartását szorgalmazzák. Paul Ryan házelnök például arról nyilatkozott, hogy „törvényhozói döntésre van szükség”, és a törvényhozás dolgozik is ezen, Mike Coffman coloradói republikánus képviselő pedig bejelentette, hogy az álmodozókat védő törvényjavaslatot javasol.

Maga Donald Trump múlt pénteken a Fehér Házban újságíróknak azt mondta: „Szeretjük az álmodozókat. Mindenkit szeretünk.”