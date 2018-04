Washington riasztónak nevezi a Dúma elleni feltételezett vegyi támadást

Az amerikai külügyminisztérium riasztónak nevezte szombat éjjel kiadott közleményében a szíriai Dúma városa ellen elkövetett feltételezett vegyi támadást. A tárca közleményében hangsúlyozták: ha bebizonyosodik, hogy a Damaszkusz melletti Kelet-Gúta legnagyobb városában, Dúmában azért haltak fulladásos halált mintegy negyvenen, mert a város ellen valóban vegyifegyver-támadást követtek el, akkor erre a nemzetközi közösségnek választ kell adnia.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Ha ezek a híradások igazaknak bizonyulnak, akkor ez „riasztó és azonnali választ követel a nemzetközi közösségtől” – olvasható a Heather Nauert szóvivő által aláírt dokumentumban. A szóvivő egyben leszögezte: „a szíriai kormányt és a háttérből támogatást nyújtó Oroszországot felelősségre kell vonni és minden további támadásnak azonnal elejét kell venni”. A külügyi állásfoglalásban egyúttal hangsúlyozták: „a szíriai rezsimnek nyújtott rendületlen segítsége miatt végső soron Oroszországnak kell viselnie a felelősséget a brutális támadásokért”.

Szombaton a katari al-Dzsazíra hírtelevízió arról számolt be, hogy a szíriai lázadók utolsó fészkeként számon tartott Dúmában mérgező és veszélyes klórgázt vetettek be. Az azonban nem derült ki, hogy ki vetette be a vegyi fegyvert. A SANA hivatalos szíriai hírügynökség tagadta a támadás tényét is.