Székelyek félárbócon

Emlékeznek még a legendás Kex együttes slágerére a hatvanas évek végéről? „Elszállt egy hajó a szélben / Házunktól nem messze megállt / Kiszólt egy hang, hogy én menjek / Sietnek, nem várnak tovább.”

Bár Bukarestben valószínűleg nem ismerik a dalt, Mihai Tudose román miniszterelnök is elszállt, mint hajó a szélben, miután a Szociáldemokrata Párt (PSD) végrehajtó bizottsága megvonta tőle a politikai támogatást. Az otromba kijelentéseiről elhíresült Tudose volt a 21. miniszterelnök Romániában a rendszerváltás óta, ha beleszámoljuk a tisztséget ideiglenesen betöltő politikusokat is (Magyarországon összesen nyolc kormányfő volt ugyanezen periódus alatt, egyikük – Orbán Viktor – 12 évig).

A jogászként végzett Tudose sorsa új sormintát követ: ő júniustól januárig vezette a kormányt, elődje, Sorin Grindeanu januártól júniusig. Egy friss bukaresti vicc szerint Románia így készül fel az Európai Tanács soros elnöki tisztségére. A román elnökségi fél év 2019 első felében esedékes, és előtte a szociáldemokrata kormány Bukarestben tart főpróbákat, félévenként leváltva a kormányfőket.

A Kex együttes dala egyébként azért jutott eszembe Tudose lemondásakor, mert alig egy héttel a bukása előtt tette elhíresült kijelentését a székelyekkel kapcsolatban. Nemcsak a kijelentése, annak magyar fordítása sem volt szerencsés: Tudose ugyanis nem azt mondta a Realitatea Tv Hatalmi játszmák című műsorában, hogy „fellógatná” a székelyeket, hanem azt: ha kiteszik a lobogót az ottani intézményekre, a székely zászló mellett fognak lobogni, lengeni mindannyian. A kijelentés magyar oldalon botrányt szült, viszont váratlan lelkesedést a románon – kommentelők ezrei üdvözölték a „tökös” miniszterelnöki beszólást, és világosan jelezték, hogy értették a célzást, fel kell(ene) akasztani minden székelyt és magyart. A politikus csak jó néhány nap múltán szólalt meg újra, elég fura visszakozással: szerinte a zászlórúdon való lobogást nem emberekre értette, hanem azon állami hatóságok vezetőinek mandátumára, akik eltűrnek egy, a székely zászló kitűzésével megvalósított törvénytelenséget.

Errefelé ilyen dolog a politika – amit félre lehet érteni, azt bizony félre is értik. Erről, valamint a kötéllel kapcsolatos magyarázatokról Kövér László is elég sokat tudna mesélni, de most maradjunk a román miniszterelnöknél, akinek szintén csak fél év adatott a kormányfői székben. Igaz, nem a székelyzászló-ügybe bukott bele, de ez mellékszál. Már meg is van az utódja Viorica Dăncilă európai parlamenti képviselő személyében, akit Klaus Johannis államfő is elfogadott, így ő lesz Románia első női miniszterelnöke. A pártelnök, Liviu Dragnea így mutatta be a politikust egy sajtótájékoztatón: civilizált nő, kerüli a konfliktusokat. Valóban kerüli – éppen az Európai Parlament pénzéből fizeti Dragnea volt titkárnőjét, aki a pártelnökkel együtt ül a vádlottak padján, hivatali visszaélés gyanújával. Többek között azért, mert 2005–2013 között a Teleorman megyei gyermekvédelemtől kapta a fizetését, miközben a helyi PSD székházában dolgozott.

A székelyek is a humoruknál maradtak. A kormányfő lemondása után futótűzként terjedt a közösségi oldalakon: Tudose lemondott, mire a Székelyföldön félárbócra engedték a székelyeket.

