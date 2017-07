Hivatásos táltosok

Nekik manapság jól megy a soruk. A legfontosabb sorskérdésekkel foglalkoznak, és a húsba vágó gondokra adott válaszaikat sokan veszik komolyan. Pedig ha az ember egy kicsit hátradől, netalántán valamelyest utána is néz a dolgoknak, akkor ezek az emberek színt hoznak az életébe. Minek annyit szomorkodni? Kutyafuttában leélt életünkben például a helyes táplálkozásról úgy beszél Schobert Norbert fitneszedző, mintha értene valamelyest a táplálkozástudományhoz. Az innen-onnan összecsipegetett szakszavakat papagájként zúdítja a nézőkre, akik az ostobaságokat így aztán tudományos mázban érzékelik. Ellenőrzés híján azt mond a szégyentelen, ami csak a csövön kifér. Így vonulhat be a köztudatba a TV2-ből a zsírdiéta és a kisfröccs mint a megoldás diétás bajokra.

A Hatos Csatornára emigrált a TV2 és az Echo TV korábbi sztárja, assoc. prof. mag. dr. v. Dávid Tamás kuruzsló, aki egyenesen az Egyesült Államokból jött. A bíróság megállapította róla, hogy visszaeső csaló. Ő a rákot gyógyítgatja, és van egy terméke is hozzá, a Dr. Dávid-Vitál tabebuia trópusi teakeverék vagy mi. Az anyag egyébként olyannyira hatékony és egészséges, hogy a magyar hatóság étrend-kiegészítőként sem volt hajlandó nyilvántartásba venni. A polgári repülőgépekkel okozott mérgezés elmélete (chemtrail) terjesztőinek köreiben egyébként Dávid doktor rendszeres vendég, ott szupersztárként ünneplik.

Amikor odakapcsoltam a minap, a Hatos Csatorna képernyőjén azonban nem ő, hanem Tihanyi Tamás tűnt föl. Aki ha nem lenne, tényleg ki kéne találni. Tihanyi nagypályás. A szakterülete ugyancsak a rák, de nem aprózza el teákkal, egyebekkel. Ő korszerű. Elég neki egy tévéadás, a többi az energián múlik, amiből jut is, marad is. Műszerként egy vasalóállvány végét csavarhatta le, amellyel, mint valami antennával, megméri a tévén keresztül a nézők vérnyomását, azt, hogy mennyi a vér a májukban, a lábujjukban, kívánságra másban is. Közben számolgat, és az ujjával pattintgat. Egy betelefonáló asszony minden bajának okát az őt sújtó átokban fedezte föl, amit levett róla. Azután azt javallta neki, hogy a gyógyuláshoz naponta százszor ismételje el: ebben a hónapban ötmillió forintot keresett. Az utolsó percekben Tihanyi szaporán terelgette a kamera felé a levegőt – az energiát –, mintha ülve repülne, hogy átáradjon a nézőkre. Az nem derült ki, hogy lehet-e neki is fizetni a gyógyításért ugyancsak a frekvencia segítségével. Mert úgy talán még meg is érné.

Gulya Tibor a többször és folyamatosan megmentett, mégis lehetetlen helyzetben lévő devizahiteles adósok segítségére szakosodott. Nem jogász, hanem mondjuk úgy, jogedzett ember. Termékbemutató típusú előadásokon veti ki hálóját a legszerencsétlenebbekre, s körülbelül ezzel a természetességgel mutatja be a hatékony jogi érdekképviseletet: „Aki ide bejön, annak mindig azt mondom, neked egy feladatod van: feltölteni az olajoshordót, a fáklyát a kezembe adni, és én majd tudom, hova kell berúgni és a fáklyát utánadobni. Pusztítani kell! Ezt másképp nem lehet.” Gulya ellen zugírászkodás miatt indult büntetőeljárás. Azt, hogy az adósok érdekében pontosan mit csinál, nem mondja el. Ügyfelei közül azonban sokan csalódottak. Azt, hogy miért sztárolja őt az Átlátszó oknyomozó hírportál, s hogy mikor jelenik meg Havas Henrik újságírónak a róla mint az „utcai hősről” készült könyve, nem tudni.

Németh Szilárd apologéta fideszes politikusnak született. Úgy osztja meg velünk az igazságot, hogy hallani sem akarunk többet róla. Ő mindenhez ért, a tudás hiányát pedig leveri a magyarokon. A kemény férfimunka híve. Neki nem kell elmondani, hogy nincs lacafaca és nix ugribugri. Németh is táltos. Úgy teleszülné helyettünk a Kárpát-medencét, ha már ilyen bénák vagyunk, hogy csak úgy nyekken. Németh Szilárd mi vagyunk. Akkor is, ha még nem tudunk róla. A zsírdiéta így aztán neki is jót tenne.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.10.