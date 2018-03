A beton átka

„Sokan járnak a Lyukóvölgyből, köztudott, hogy ott van az ország egyik legnagyobb szegénytelepe. Jönnek a számozott utcákból kilakoltatottak, és a Miklós utcába járnak állami gondozottak is. Meggyőződésem, hogy ezekről a gyerekekről lemondott a hatalom. De nemcsak őket hagyta magára az állam, hanem az iskolában tanító pedagógusokat is. Ugyanis ha nyilvánvalóvá válik, hogy egy iskolának néhány év leforgása alatt teljesen meg fog változni a tanulói összetétele, és egészen más célokat kell kitűznie, mint addig, akkor erre az ott tanító tanárokat is fel kellene készíteni. Nem meglepő, ha egy pedagógus, aki huszonöt-harminc év tanítás után egyszer csak teljesen megváltozott környezetben találja magát, úgy dönt, hogy inkább másik munkahelyet keres.” (Szekrényes Miklós)

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ez csak néhány erős mondat a sok közül a szombati Magyar Nemzet Magazinból. Korszerű, kritikus, konzervatív – hetilap a napilapban. Keresse minden szombaton!

Különös, ámde felettébb értelmetlen verseny zajlik jó néhány éve Erdély északi, zömében románlakta falvaiban. A vetélkedés néhány évvel az után kezdődött, hogy az emberek tömegesen indultak Nyugat-Európába dolgozni. A hazaküldött eurókból házakat húztak fel, de ha a szomszédban emeletes otthon épült, akkor a szemben lakó kötelességének érezte eggyel több szintet építeni. Furcsábbnál furcsább betonmonstrumok létesültek azokban a falvakban, ahol mára csak az öregek maradtak. A nagy házakat télen kifűteni sem tudják; távolban dolgozó tulajdonosaik csak augusztusban használják őket pár hétig, amikor hazalátogatnak Romániába.

– Ezek a gyerekek farkastörvények által uralt világban élnek, hogyha ezt az iskola figyelmen kívül hagyja, akkor semmiféle hatást nem tud gyakorolni rájuk – mondja Szekrényes Miklós. A tanár, író, irodalomszervező és futballedző meggyőződése, hogy a fiatalokat a kortárs irodalom segítségével lehet az olvasás szeretetére nevelni. Hiszi, hogy azokkal a gyerekekkel is szót lehet érteni, akikről már lemondott a hatalom. Például a rap és a slam poetry segítségével. Ő maga nemrég jelentette meg első novelláskötetét.

Sikeres beavatkozáson vannak túl a bangladesi sziámi ikrek, akiknek a szétválasztását magyar orvosok vállalták el, ám még két súlyos operáció vár a lányokra. Pataki Gergely doktor, a gyerekeket kezelő or­vos­cso­port koordinátora, a bangladesi magyar alapítású plasztikai sebészeti missziók vezetője számol be a szenzációs műtétről.

Kétszáz éve jelent meg az irodalomtörténet talán legnagyobb hatású horrorregénye, a Frankenstein, avagy a modern Prométheusz (jelentőségével csak a Drakuláé ér fel). Noha a regény nemcsak a maga korában, hanem még ma is tudományos fantasztikumnak számít, a szerző, Mary Shel­ley sokat merített a XIX. század első évtizedeinek főként a hivatalos fősodortól távolabb zajló ember­élettani kutatásaiból. Merthogy az ő korában valóban próbálkoztak halottak újraélesztésével.

Hatvannyolc óra egy héten – ennyiben maximálták korábban a munkahetet Dél-Koreában, ami napjainkra valóságos demográfiai válsághoz vezetett. Az ország most valamelyest fellélegezhet, mert az új szabályok értelmében már „csupán” 52 órán át robotoltathatók a dolgozók. Számos országa van azonban a világnak, ahol csak álmodnak a napi nyolc óra munkáról – már ha van idejük alvásra.