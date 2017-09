A futtatók ismerik a házirendet

„Václav Havelnek talán híve lettem voltam, mert Hrabal haverja volt, meg Deák Ferencet is áthívtam volna a zalaegerszegi fellépésemre Kehidáról, esetleg. Személyiségemből fakad, hogy nemigen lehetek politikusok híve. Esterházy Péternek kaján híve vagyok, meg Krasznahorkai Lászlónak, de politikusokra, hiába viselkednek rocksztárként vagy sámánként, képtelen vagyok »hívőként« tekinteni. Ez nem jelenti azt, hogy alapból minden politikust gazembernek tartok, szó sincs róla. És azok, akiket kifigurázok, szintén nem kizárólag rossz dolgokat csinálnak, ez nem ilyen egyszerű, és igyekszem árnyalni is a műsoraimban azért. Ami a jelent illeti, épp nem eszünk lódögöt, nyilván nem most a legrosszabb az elmúlt ezer évben itt, Hunniában, de azért látható, hogy Kompország tarthatna jobb irányba is.” (Bödőcs Tibor)

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Csak néhány a sok erős mondat közül a szombati Magyar Nemzet Magazinból. Korszerű, kritikus, konzervatív – hetilap a napilapban. Keresse minden szombaton!

Harc dúl azokért a hátrányos helyzetű gyerekekért, akiket elszakítanak a családjuktól. Küzd értük az állami bürokrácia gúzsába kötött gyermekvédelem, amely épp konferenciákkal és látványos felújítások ígéretével ünnepli a szakterület működését meghatározó, húsz éve elfogadott törvényt. És küzdenek értük azok a falvakat és térségeket rettegésben tartó bűnözők, akik akár az országhatáron túlra is átcsempészik, majd kábítószerrel, valamint fenyegetéssel prostitúcióra kényszerítik az intézetekben lakókat. A minap egy novajidrányi pár bukott le, de nem ők az egyetlenek, akik játszva szegik meg a szabályokat és a gyermekvédelmi törvényt.

Harmincöt éves, az egyik legsikeresebb magyar humorista, az utóbbi időben főként kemény politikai poénjaival szerepel a médiában, most könyve jelent meg Addig se iszik címmel, amelyben élő és holt szerzőket parodizál. Volt-e híve valaha politikusnak, és ki a kedvenc magyar írója? Többek között erről beszélgettünk Bödőcs Tiborral.

Alig van olyan anya, akinek eleinte ne gyűlne meg a baja az újszülött táplálásával: a gyerek nem akar ren­desen szopni, vagy nincs elég tej. A médiából, ismerősöktől pedig folyton azt hallja, hogy nem próbálkozik eleget, nincs türelme hozzá, ügyetlen. Eközben a tápszert átkozza mindenki, azzal riogatják az anyukát, hogy attól beteg lesz a baba. Az édesanyának ettől bűntudata lesz, és még görcsösebben próbálkozik. De mi az igazság? Tényleg sokkal jobb az anyatej a tápszernél?

Obama elnök tavaly szeretett volna találkozni vele, de a hatalom nem engedte. Orbán mostani látogatása idején viszont nem keresték. Vietnám legismertebb emberjogi aktivistájával beszélgettünk egy budapesti kávézóban. Magyarul. Nem volt egyszerű, mert percenként borultak a nyakába az őt felismerő ázsiai turisták.