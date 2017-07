A volt képviselő meg a hentes-jogtanácsos

„Tizenegy órakor aztán megjelent a köztelevízió riportere is, aki az üres parkolót látva arról érdeklődött Zacseknál, miért veri át az embereket, hogy piac lesz, amikor nincs is. Zacsek erre elmondta neki, hogy egy tisztességes háziasszony tizenegykor már az ebédet főzi abból, amit reggel hat és hét óra között itt megvásárolt, de azt is elismerte, hogy kevesebb árus jött, mint amennyi ígérte. Az esti híradóban ennek ellenére lement az anyag, amelyben csalódott nyugdíjas vásárlók panaszkodtak, hogy mire ideértek, nem volt semmi. Ez végül remek reklámnak bizonyult: a következő hétre már 118, addig bizonytalankodó termelő jelentkezett a piacok telefonját kezelő nyugdíjas tanárnőnél, Erzsike néninél, az eseményt pedig aztán élőben közvetítette a Falurádió.”

Az 1990-es években a fővárosban hét MDF-piac működött, de voltak vidéki „leányvállalatok” is. Meg ellenszél: egy SZDSZ-es polgármestert például csak alapos jogi agyafúrtsággal tudtak kicselezni a szervezők, hogy megmaradhasson a szombati piac. Pedig az ötlet, ha akkoriban nem tűnt is annak, kifejezetten korszerű volt. Bejártuk az utolsó megmaradt placcot a budapesti Komjádi uszodánál, és közben az alapítóval, Zacsek Gyulával is összefutottunk.

Bérczes László az év 360 napján színházban rendez, de van öt másmilyen nap is. Kiss Móni dramaturggal közösen álmodták a dél-baranyai dombok közé az idén jubiláló összművészeti fesztiváljukat. Ilyenkor egyszerre két telefonon beszél, folyamatosan úton van, és közben kifejezetten jól érzi magát. Még néhány nap, és – augusztus 1-jén – felhangzik az Ördögkatlan szlogenje: „Nem vagyunk normálisak.”

Százötven évvel ezelőtt mutatta be Alfred Nobel legismertebb találmányát, a dinamitot. Sokan mind a mai napig nem tudják, hová tegyék Nobelt, hiszen élettörténetében két, szinte összeegyeztethetetlen ellenpont feszül egymásnak: a humanizmus és a pacifizmus, amely a díjak alapításában nyilvánult meg legfényesebben, valamint a robbanószerek fejlesztése, amely vagyonossá tette, de közvetve milliók halála is a számlájára írható.

Az indonéz piacokon az elmúlt két évtizedben meredeken emelkedett az eladásra kínált, vadorzók által befogott védett baglyok száma. A madarakat főként gyerekek követelik ki szüleiktől, és házi kedvencként akarják őket tartani. A bagolymánia felfutásáért pedig az éppen húsz éve kezdődött Harry Potter-széria a felelős, amelyben a varázslóinas hűséges háziállata és személyes postása egy Hedvig nevű gyöngybagoly.

Miért féltek a kommunisták még a hetvenes években is a Magyar Közösségtől? Ha szélsőjobboldali szervezet volt a titkos társaság, ahogy sokan máig hangsúlyozzák, miért tartoztak hozzá szociáldemokraták és kommunisták is? Szekér Nóra történész hosszú ideje kutatja a Magyar Közösség történetét, a témáról írt második kötetének (Titkos társaság. A Magyar Testvéri Közösség története) megjelenése alkalmából beszélgettünk vele.