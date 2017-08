Az ősbűn és az államraison

„Azon a gyászos szombati napon Charlottesville-ben a tömegben horogkeresztes zászlós és fegyveres férfiak is voltak. Richard Spencer és David Duke is megjelent; utóbbi arról beszélt, hogy azért voksoltak Trumpra, mert azt ígérte: visszaveszi az országot az amerikaiak számára. »Mi be fogjuk váltani Donald Trump ígéretét« – fűzte hozzá Duke. Tettek is egy első lépést: megvédték Robert E. Lee lovas szobrát.”

Huszonöt éve, hogy Csurka István közzétette „a párizsi, a New York-i és a tel-avivi összekötőket” emlegető, a sorok között leg­inkább a kormányt támadó pamfletjét. Milyen hatást gyakorolt a közéletre a „tanulmány”, tekinthető-e „náci szövegnek”, voltak-e jogos kifogásai Csurkának? Erre kerestük a választ többek között.

Hogyan válik lózunggá a kereszténység a politika szóhasználatában? Mi a strukturális bűn? Miért elkerülhetetlen a változás a katolikus egyházon belül? Ezekre a kérdésekre kerestük többek között a választ Horányi Özséb kommunikációkutatóval, a katolikus Magyar Pax Romana egye­sület nyugalmazott elnökével.

Fényeket és alakokat sem lát. Alattomos betegségben szenved, amelyre még nincs ellenszer. Ha ez nem lenne elég, családját ezenkívül is megtépázta az élet. Niki mégis blogot vezet, cikkeket ír, biciklizik, és örök optimizmusával másokon is segít.

Törökországban akar maradni az a kurd származású focista, akit az év elején másfél év felfüggesztett börtönre ítéltek „terrorista propaganda” terjesztése miatt. Deniz Naki nem akar hallgatni a népét érő atrocitásokról, de azt nyilatkozta, hogy minden lépését meg kell fontolnia.

A választási stratégia bejött: a fehér munkásréteget kell megcélozni egy nacionalista, gazdasági populista kampánnyal, mert ha a vidéki Amerika mozgósítható, akkor megnyerhető az elnökválasztás. Donald Trump veszélytelennek érezhette az alternatív jobboldallal, az alt-righttal (és benne, mint trójai falóban, az amerikai szélsőjobbal) való összejátszást, a múlt heti charlottesville-i tragédia azonban számára is fontos tanulságokkal szolgálhat.