Nyírfák közé fogott aranytojás

„Az SZDSZ kudarcát például annak tudom be, hogy nem akart nagy párttá válni. Az első választások után nagy párt lett, de aztán folyamatosan veszített a támogatottságából, és az SZDSZ vezetői erre úgy reagáltak, hogy kijelentették: mi vagyunk a kormányzás lelkiismerete, akik a helyes úton tartják az egyébként rosszul kormányzó szocialistákat. Vagyis eleve kiegészítő szerepre kalibrálták magukat. És ha a mai ellenzéket végignézzük, ne mondja nekem senki, hogy bármelyik is közülük nagy párttá akarna válni, mert akkor nem így viselkednének. Kivéve Vona Gábort. Ő a Fidesz modelljét másolja.” (Csizmadia Ervin)

Mindkét országban lassan egész iparág és rendezvények sokasága épül a kazak–magyar rokonságra. Most még­sem a közös gyökerek keresésére, hanem világkiállítás-lá­to­ga­tás­sal egybekötött városnézésre indultunk az immár cseppet sem szegény ország fővárosába. A magyar pavilon érdektelen, de legalább jó sokba került, az eurómilliárdokból a semmi közepére felépített csillogó nagyváros pedig egyszer majd egész jó hely lehet a turistáknak. Most még nem az, de nem is nekik szánták.

A magyar politikatörténet azt mutatja, csak azok a pártok tudnak tartósan sikeresek lenni, amelyek rendszeresen és aktívan meghatározzák viszonyukat az ország történelmi kérdéseihez, ezt a Fidesz felismerte, az ellenzék még mindig nem – mondja a Magyar Nemzetnek adott interjújában Csizmadia Ervin. A Méltányosság politikaelemző központ vezetője szerint a magyar közélet elbutult, az ellenzéki oldalon öt-hat vezető ágál egyszerre, és általában: a baloldali és a liberális közönség „őrült állapotban van”. Az elemzővel az intézet legújabb, A történelem fortélya – A magyar demokrácia az átmenettől napjainkig című kiadványának megjelenése kapcsán beszélgettünk.

Motorral közlekedik, és erősíteni jár, a legnagyobb internetes videó­meg­osz­tón és egy blogon hirdeti az evangéliumot. Hodász András atya, vagy ahogy sokan nevezik, Ifa, a kispesti Nagyboldogasszony-főplébánia káplánja szerint nem kell félni a modern kommunikációs eszközöktől. Csak a stílus változott, a tartalom a régi.

A Nagyharsányban és a szomszédos falvakban 2008 óta megrendezett összművészeti fesztivál, az Ördögkat­lan minden évben gyermekeket lát vendégül egy hátrányos helyzetű kör­nyékbeli településről. Idén Adorjásra esett a választás. Látogatást tettünk a faluban, amely lényegében nem más, mint magányos holtágként kanyargó utca az ormánsági tájban.

Az állami gondozásban felnőtt cigány fiú otthonra, családra vágyott. Benő­sült Kázsmárkra, s ma már a zömmel romák lakta falu megbecsült embere. Balogh Tibor bútort, ágyneműt szerez, cserépkályhát épít a rászorulóknak, mentőcsapatot toboroz romákból. Fáradhatatlan civil mozgalmár, aki előítéleteket dönt meg.