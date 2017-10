Övék a holnap?

„Kárpátalján, ahol nincs egészségbiztosítás, átlagban 12 ezer forintot kapnak a nyugdíjasok, a tanárok fizetése harmincezer körül van, az árak pedig ugyanakkorák, ha nem magasabbak, mint nálunk. Miért kell még tetézni is ezt a nyomorúságot? Kárpátalján a legnagyobb szegénységben is viszonylag békében éltek egymás mellett oroszok, ukránok, magyarok, svábok, románok, szlovákok, lengyelek. Ebbe miért kell belerontani? Az orosz–ukrán háború a maga értelmetlenségével szintén tizedeli a magyarokat, hiszen minden hadra fogható fiatal elmenekül. Ki akar meghalni abban az értelmetlen, zűrzavaros mocsárban, ami a Donyec-medencében történik? Az oroszok ellen született ez a törvény, de mi is szenvedjük. Helyes, hogy minden politikai formáció kiáll ellene.” (Zatykó László atya)

Egyelőre beláthatatlanok a kö­vet­kez­ményei az erőszakos rendőri fellépéssel akadályozott katalán füg­get­lenségi népszavazásnak. Európá­ban több helyen is erősödik a szeparatizmus.

Legkisebb testvérként lépett be a Kisebb Testvérek Rendjébe, több mint negyed évszázadon keresztül volt magiszter. A rendszerváltás után a kárpátaljai Nagyszőlősön épített templomot és közösséget, büszke rá, hogy nem csak római katolikusok jártak a misékre. Zatykó László testvér meggyőződése, hogy elemi keresztény kötelességünk támogatni a bajbajutottakat, ugyanakkor rendkívüli bölcsességre és fegyelemre van szükség ahhoz, hogy jól tudjunk segíteni.

„Központi célcsoportunk a család, de igen fontos számunkra a vidék Ma­gyarországa. Szeretnénk figye­lem­mel kísérni a határon túl élő magyarok életét. Szeretnénk nyomon követni, hogyan emeli fel fejét az a nép, amely a rendszerváltó átalakulás során új sebeket kapott a régiek mellé.” Húsz év távlatából talán meglepő, hogy Pintér Dezső, az akkor induló Tv2 vezérigazgatója ezekkel a szavakkal írta körül az új csatorna misszióját 1997 októberében a Magyar Nemzetnek. A világ és Magyarország nagyot változott azóta, hogy a kereskedelmi televíziózás itthon is – sokak szerint bűnben – megfogant. De hogyan kezdődött ez az egész?

Pár évvel ezelőtt még teljesen ismeretlenek voltak az – egyébként teljesen értelmetlen – „alternatív tény”, a „tények utáni” vagy az „igazság utáni világ” kifejezések. Mára azonban az Európai Bizottság tudományos háttérintézményeként működő Joint Research Center (JRC, Egyesített Kutatóközpont) kénytelen volt éves brüsszeli konferenciáját annak szentelni, hogyan lehetne a politikusokkal és az emberekkel megértetni, hogy a tényeknek nincs alternatívájuk, és a tudomány nem az emberiség ellensége. A küzdelem nem feltétlenül reményteljes, mivel – derült ki több előadásból is – az emberek pszichológiai késztetései teszik vonzóvá a tévhiteket.

Nincs a világon még egy olyan üdvözlés, amely annyi bonyodalmat okozott volna, mint a horvátoknak a Za dom spremni (’készen a ha­záért’). Az usztasa köszöntés már nyolc évtizede mérgezi a délszláv népek közti viszonyt, most viszont a horvát kormány úgy döntött: egyszer és mindenkorra megoldja ezt a problémát.