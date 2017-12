„Itt ugyanis csak az mer beszélni, aki nem függ senkitől, mert sokan el is hiszik, hogy a polgármesternek köszönhető, hogy van munkájuk. Én a sportban a tisztességes küzdelemhez szoktam, de most az emberek rájöttek, hogy ide elég a sandaság és az alakoskodás. Tyukodon valamikor összetartás volt az emberek között, most meg arra utaznak, hogy kit lehet kiebrudalni. A Pálma ügye is csak tünet: a tanúkat háromszor kérdezik ki, tulajdonképpen ugyanazt mondatják el velük, de nyilvánvalóan csak a kellemetlenkedés a cél. Fejtetőre álltak a dolgok, helyet cserélt a jó és a rossz.” (Szira Péter: Szabadfogás)

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ez csak néhány erős mondat a sok közül a szombati Magyar Nemzet Magazinból. Korszerű, kritikus, konzervatív – hetilap a napilapban. Keresse minden szombaton!

Tavasszal a román határ mellett fekvő Tyukodon egy önkormányzati alkalmazott feljelentette a polgármestert szexuális zaklatásért. A jogi végzettségű Németh Kiss Pálma szerint Czibere József erőszakkal közeledett hozzá, a hátát és a mellét simogatta. A hasonló fővárosi ügyek napvilágra kerülése viszont inkább elhalványította a tyukodi esetet, pedig az itt élőknek egyébként is sokkal csekélyebb az érdekérvényesítő képességük. Az ügy fél év alatt szinte semmit nem haladt előre. A polgármester hallgat, kerüli a nyilvánosságot. Helmeczy László, a sértett ügyvédje nem csupán zaklatás, hanem hivatali visszaélés miatt is feljelentést tett. És megjegyzi, egyre többek súgják oda neki, hogy ne fárassza magát: az ügy „jogon kívüli eszközökkel” lesz elintézve.

Az Örkény István Színház alapító igazgatóját, Mácsai Pált a Terápia című sorozat pszichoanalitikusaként láthatjuk viszont nap mint nap a képernyőn. A szerep apropóján a pszichológia hasznáról, a színház közéletiségéről és erkölcsiségéről, a politikai megosztottságról, a könyvespolcán uralkodó rendről és a kényelmes székekről beszélgettünk.

Bejglitesztünkben csöppnyi ízelítőt adunk arról, mit kínálnak 2017 karácsonyán a nagyobb üzletláncok diós és mákos tekercs név alatt, sőt három patinás budapesti cukrászda bejglijét is górcső alá vettük, mert Magyar Elek szerint ez a hagyományos magyar karácsonyi sütemény „készüljön bár omlós vagy egyszerű kelt tésztából, legyen a tölteléke dúsabb vagy soványabb, mindig büszkesége a ház úrnőjének, akkor is, ha nem ő maga készítette, hanem a cukrásztól hozatta”.