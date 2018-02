Szifilisz van, de nem úgy

„Van gyerekkori barátom, aki jelenleg is kinn van az ukrán–orosz fronton. Nekem most ősszel érkezett meg a második behívóm. Az útlevelemet elvették a határon, egy hónapig kellett járni a katonasághoz, hogy visszakapjam. Nem tudom, hol van még sorkötelesség a határon túli részeken, de a mi életünket elég jelentősen befolyásolja. Minden határátlépésnél gyomorgörcsöm van, bárhova utazom. Ez nyomasztó, számomra megfejthetetlen érzés. Örökség. Iskolásként sikerélmény volt, ujjongtunk, ha átléptük a határt, mivel gyakran fordítottak vissza. Otthon magyaroztak, itthon ukránoztak, édesanyám ehhez képest egészen orosz. Szerencsére meg vagyok lőve ezzel egy életre, mivel én mindig magyarnak érzem magam. Ott is, ahol ennek súlya van, ott is, ahol már alig.” (Ifj. Vidnyánszky Attila)

Járványszerűen terjed a szifilisz a helyi hatóságok szerint Közép-Európa egyik legnagyobb roma telepén a szlovákiai Tőketerebesen. Munkatársaink a helyszínen járva ugyanakkor azt tapasztalták, a korábbi híradások pontatlanok voltak: bár létezik gyermekprostitúció a városban, és van szifilisz is, a kettőnek nincs köze egymáshoz.

Játszik a Vígszínházban, emellett rendez is, és olyan filmekben láthattuk, mint a Veszettek, illetve hamarosan láthatjuk a Sándor Pál-féle Vándorszínészek címűben. Ifj. Vidnyánszky Attilát édesapja örökségéről, a korábbi mentorról, Marton Lászlóról és a kárpátaljai helyzetről is kérdeztük.

Sajtókamarával fenyegeti az új­ság­író-tár­sa­dal­mat egy, a választások után élesíteni kívánt tervezet. Bár kiötlői elvileg a külföldi médiatulajdonosok elleni érdekvédelemmel indokolják a szakmai szervezet felállítását, egyrészt mára a magyar média jó része hazai kézbe került, másrészt nem tűnik teljesen légből kapottnak az a félelem, hogy az önkényes szabályozás az egyes médiumok megre­gu­lázására is lehetőséget kínálhat. Az elképzelés nem előzmény nélküli, hiszen régen is létezett sajtókamara. Kérdés, hogyan és mennyire szolgál jó példaként.

Összeesküvés-elméletek között élünk. Olyan sok van belőlük, hogy egyre ritkábban tudatosul, ha találkozunk eggyel. A járványokat a gyógyszergyárak indítják, hogy eladják az oltásokat (amelyek egyébként autizmust okoznak természetesen), a klímaváltozás nem is létezik, ahogy a holdra szállás se, Soros Györgynek viszont tényleg nincs jobb dolga, mint hogy mig­rán­sok millióit Európába költöztesse. A konspirációk szinte mindenkit vonzanak. Legyőzésükre semmi esély, ha nem értjük meg, hogyan működnek ezek a fals kon­cep­ciók az emberi elmében.

Ki védi meg a tanárokat? – tette fel nemrég a kérdést egy közösségi oldal zárt csoportjában egy tanárnő, akit munkahelyén megrúgott az egyik tanuló. Az utóbbi időben egyre több olyan eset lát napvilágot, amikor pedagógust bántalmaz a diák­ja. Ilyenkor ráadásul ritkán indul hatósági eljárás, ugyanis az intézményvezetők féltik a botránytól az iskola hírnevét.