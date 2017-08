– Már megbocsáss, hogy ezzel kezdem, de nem éppen harsány, agresszív emberként ismerünk, nem érzed úgy, hogy műsorodban felfalnak a nagyvadak?

– Felfalják egymást, rám már nem marad idő. De komolyra fordítva: eleinte tartottam ettől, mindenki mondogatta is, hogy nekem annyi, ráadásul a műfaj, maga a televíziózás is teljesen ismeretlen volt számomra. Viszont még a legelső felvétel előtt gondolkodtam, hogy mit fogunk üzenni ezzel az egésszel, és akkor fogalmazódott meg bennem, amit azóta sokszor el is mondok a Szabadfogásban, hogy a legfontosabb üzenet az: le lehet, le tudunk, le kell ülni egymással vitázni. És erre a „nagyvadak” is ráéreztek.



– A globális hírcsatornákon is futnak beszélgetős műsorok, humoros talk show-k, a Hír Tv életében azonban újdonságnak számított indulásakor egy olyan műsor, mint a századik adásához közelítő Szabadfogás. Igen különféle, gyakran extrém figurákat hívtok meg, nem csaptátok ki a biztosítékot a nézőknél?

– A visszajelzésekből úgy tűnik, hogy minden gyakori szereplőnek van rajongó- és utálótábora is. Ami egyébként nem feltétlenül rossz, hiszen ez csak erősíti azt a bizonyos üzenetet. Sokszor olvasok olyan hozzászólást, hogy nagyon szeretem X-et, ezért nem értem, hogy tud leülni ebben a műsorban Y-nal vitázni. Hát úgy, hogy ez lenne a normális, csak sajnos ezért a normalitásért most épp küzdeni kell. Úgyhogy küzdünk érte.

– A szélsőjobbtól a szélsőbalig sokféle megmondóember megfordul nálatok, talán egyedül vállaltan kormánypártiból akad kevés. Félnek? Nem jönnek be?

– Pompás kalandjaink voltak eleinte, amikor sorra próbáltuk a kormánypárti közszereplőket meghívni. Volt köztük, aki a titkárnőjével tagadtatta le magát, amikor megtudta, hogy miről lenne szó – én meg végighallgattam a telefonban, ahogy sutyorog szegény asszisztensével, hogy mit kéne kamuzni. Azóta picit más szemmel nézek a bátor publicisztikáira. De akadt azért olyan is, aki legalább egyenesen megmondta, hogy jönne szívesen, csakhogy ennél nagyobb felségsértést manapság nem nagyon lehet elkövetni.

– Előfordul-e, hogy meghívtok valakit, de politikai okoktól függetlenül nem hajlandó leülni valamelyik másik meghívottal?

– Egyszer volt ilyen, de aztán megoldódott.

– Hogy érzed, milyen állapotban van ma a hazai vitakultúra, ehhez képest sikerül-e a stúdióban felülemelkedni a kompromisszumképtelenségen, a „csak nekem lehet igazam” hozzáálláson?

– Pörzse Sándor mondta az egyik felvétel után, hogy mennyire tanulságos neki ez az egész, ahogy így élőben összeülve elkezdte megérteni például Konok Péter gondolkodásmódját. Szerintem ebben minden benne van.

– Feltűnő, hogy nők viszonylag ritkán vendégek nálatok. Miért?

– Volt egy rendszeres vendégünk, Magyar Kornélia, aki aztán olyan munkát vállalt, amibe ez a szereplés már nem fért bele. De azóta is próbálkozunk, és fogunk is – sajnos, amiről az előbb beszéltünk, hogy a kormányoldalról tilos, az azért rendesen megnehezíti a dolgunkat.

– A műsorvezetés mellett a Heti Válasz portáljának vagy felelős szerkesztője. Évekkel ezelőttről ismerünk, remek riporter is voltál. Nem hiányzik a terep, a klasszikus újságírói munka?

– Rettenetesen hiányzik. Ha tehetném, mást sem csinálnék, csak járnám a legapróbb, legeldugottabb településeket, hogy megmutassam, milyen a valódi Magyarország, amikor nem lelkesítőnek szánt statisztikai adatokon, és kormánypropagandán keresztül nézzük.