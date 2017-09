Andy Vajna bizalmasa is tör előre a rádiópiacon

Kedden jegyezték be a Vajna-érdekkör újabb rádiócégét, a Radio Investment Kft.-t, ám ezúttal nem maga a filmügyi kormánybiztos vagy valamelyik vállalkozása áll a cég mögött tulajdonosként, hanem Kovács Andrea, aki az ügyvezető is egyben – írja a Hvg.hu.

A portál megjegyzi, Kovács Andrea az AV Investments Befektetési Kft. egyik vezetője is, amely Vajnáé és az ő Cinergi Pictures Entertainment Inc. nevű Las Vegas-i cégéé. Hogy Kovács Andrea bizalmi ember, az is jelzi, hogy Vajna kaszinócégeinek vezetésében is felbukkan.

Miután Andy Vajna megszerezte a TV2-t, megállíthatatlanul tör előre a rádiópiacon.

Az Avalue nevű kft.-je pedig a Lapcom kiadóházat szerezte meg, benne a Bors bulvárlappal és a Kisalföld és a Délmagyarország megyei napilapokkal. A Mészáros Lőrinc-féle MKB hitelei segítségével végrehajtott terjeszkedés az egyik legnagyobb médiatulajdonossá tette Vajnát – írja a Hvg.hu.