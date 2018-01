Az álhírek ellen hirdetett harc a híreket nyírhatja ki

Mások mellett az álhírek terjesztőit kérdezné a Facebook a megbízható forrásokról, ezzel küzdve a valótlan információk ellen – nagyjából így foglalható össze, miként kíván tenni a változásért Mark Zuckerberg közösségi oldala. Nehéz legalábbis másra gondolnunk annak kapcsán, hogy miközben szűkítik a hírforrásokhoz való hozzáférést, még a felhasználókra is bíznák a döntést, melyik oldalt tekintik hitelesnek, és melyiket nem. Amivel nem is feltétlenül lenne baj, ha nem ez alapján döntenék el, mások hírfolyamában mi bukkanjon fel gyakran és mi ritkábban. Úgy tűnik viszont, hogy a közösségi portál a filterbuborékok kialakulásának problémáját azzal oldaná meg, hogy még kevesebb hírt, így még egyoldalúbb tájékoztatást tesz csak elérhetővé a felületén.

Január elején érkezett az ígéret, hogy a jövőben inkább a családtagok, barátok posztjai kerülnek majd a hírfolyamunkba, a sajtótermékektől, egyéb cégektől jövő bejegyzéseket pedig új rend szerint engedik a felhasználók elé. Január 19-re aztán kiderült, ez mit is jelent pontosan: hogy jóval korlátozottabb lesz a felbukkanó hírforrások mennyisége. Facebook-nyelven mindezt úgy mondják, hogy a „megbízható oldalak” cikkei lesznek inkább láthatók. Arról pedig, hogy melyik hírsite-ok, blogok a megbízhatók, ki más is döntene, mint a felhasználók.

– Ez a fejlesztés nem fogja megváltoztatni a Facebookon szembejövő hírek mennyiségét – állította a vezérigazgató, bár előzőleg épp arról volt szó, hogy inkább az ismerősök képeire-kiírásaira helyeződik majd a hangsúly. Az azóta kikerülő Facebook-közlemény szintén arról szólt, hogy kevesebb nyilvános tartalom lesz, „de amik megjelennek, azok magasabb minőséget fognak képviselni”.

De miként dönti el a közösségi oldal, mi számít magasabb minőségnek? Hiszen jó ideje tapasztalni, hogy a kikerült posztok cenzúrázása is teljesen önkényes módon, felülvizsgálati lehetőség nélkül történik. Ha egy tartalmat kellően nagy számban jelentenek, azt a Facebook körültekintés nélkül eltünteti, nem ritkán egy hónapra is letiltva azok megosztóit. Politikai tartalmak esetében különösen jelentős ez: akadt arra is példa, hogy a Kétfarkú Kutyapárt egyik humoros ábrájának, illetve Milo Yiannopoulos posztjának továbbosztásáért tiltottak le felhasználót.

Ahogy a Vox.com nemrég megjelent cikke is jelzi, kimondottan kockázatos lépés az is, hogy a felhasználókra bízzák annak eldöntését, melyik hírforrást rejtsék el mások elől. Hiszen gyakran épp ugyanazokkal töltetik ki a teszteket, akik élen járnak a valótlan információk terjesztésében. Ezáltal a mennyiségre terelődik a hangsúly éppúgy, mint a posztok törlése esetében: ha a Breitbart Newsnak vagy egy migránsellenes blognak több követője van, mint egy kisebb, de kiegyensúlyozottabb oldalnak, óhatatlanul az előbbiek fognak felértékelődni, ezzel tovább szűkítve a tájékozódás lehetőségét.

A Gizmodo szerzője, illetve más szakújságírók is azt jegyezték meg: épp az bizonyosodott be korábban, hogy a felhasználók általi értékelési rendszer nem működik. Emiatt fulladt kudarcba korábban is, hogy az emberek jelöljék egy-egy cikk esetében, ha azt álhírnek tartják. Mindenesetre magunk is dönthetünk, egyelőre: a „hírfolyam” fülön a „legfontosabb hírek” alapbeállítást át lehet kattintani „legfrissebb eseményekre”, így időrendben láthatjuk a posztokat, nem pedig egy bonyolult algoritmus eredményeként.

