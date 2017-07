Az ATV-től igazol ügyvezető igazgatót az UNICEF

Nem folytatja televíziós pályafutását Mészáros Antónia – jelentette be a műsorvezető az Egyenes beszéd hétfői adásában. Az ATV munkatársa a jövőben az UNICEF magyarországi ügyvezető igazgatója lesz.

Az nem került szóba, hogy a műsorvezető emellett miért döntött a csatornától való távozás mellett.

A korábban a BBC-nél is dolgozó Mészáros 2006-tól szerződött a köztévéhez. A 2010-es kormányváltás idején még készített interjút Orbán Viktor miniszterelnökkel, hogy aztán egy délutáni műsorba helyezzék át, majd elbocsássák. Az ATV-hez igazolt, ahol azóta is dolgozott. Két éve írtuk meg egyébként, hogy az MSZP-frakció korábbi szerződései között szerepelt olyan is, amit a Rosta Művészeti Szolgáltató Bt.-vel kötött. Itt vezető tisztségviselő volt Mészáros Tamás, a 168 Óra akkori főmunkatársa, illetve 2013-tól beltag a lánya, Mészáros Antónia.

A 444 szerint nyáron Rónai Egon viheti tovább az Egyenes beszédet, ősztől pedig csatlakozhat hozzá az ATV-től június óta lévő Demcsák Zsuzsa.

Tavaly óta egyébként többször felmerült a kérdés, hogy tapasztalnak-e politikai nyomást munkájuk során az ATV dolgozói. Év végén a csatornát tulajdonló Hit Gyülekezete vezető lelkésze egy belvárosi étteremben össze is futott Habony Árpáddal és Andy Vajnával. Később azt állította, csak a nyers halnak az egészségre gyakorolt hatásáról, Donald Trumpról és a sportról beszélgettek.