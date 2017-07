Bejelentésre sem vizsgálják Mészáros Lőrinc médiabirodalmának terjeszkedését

Bár a médiatanács keddi ülésén tárgyalta Mészáros Lőrinc legutóbbi lapvásárlásait, értesüléseink szerint a grémium úgy határozott: továbbra sem vizsgálják a felcsúti polgármester médiabirodalmának terjeszkedését. A Magyar Nemzet múlt héten írta meg, hogy az érintett szervezetek tájékoztatása alapján sem a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), sem a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) nem indított eljárást Mészáros legutóbbi médiapiaci terjeszkedése miatt. A kormányfővel is közeli kapcsolatban lévő milliárdos még július elején szerezte meg újabb két újság, a Nógrád Megyei Hírlap és a FourFourTwo futballmagazin kiadási jogait, amivel – a 24.hu számításai szerint – 194-re nőtt az általa jegyzett lapok száma.

Az NMHH ráadásul azzal indokolta a vizsgálat hiányát, hogy sem az ügydöntő szervükhöz, a médiatanácshoz, sem a versenyhivatalhoz nem érkezett kérelem eljárások lefolytatására. Közvetlenül cikkünk megjelenését követően azonban már nem hivatkozhattak erre, a már több mint háromszáz bejelentést és panaszt tevő Tényi István ugyanis megkereste a hatóságot, és a médiatörvényre hivatkozva kérte: adjanak ki szakhatósági állásfoglalást a kérdésben.

Ezt tűzte napirendre és utasította el rövid úton keddi ülésén a médiatanács. Az indoklás állítólag az volt, hogy Tényi István nem ügyfél, így az ő kérésére nem adhat ki ilyen állásfoglalást az NMHH. Ez pedig a törvény betűje szerint igaz is, összeolvadás esetén ugyanis ezt a folyamatot csak az érintett szervezet (jelen esetben Mészáros Lőrinc cége) vagy a GVH kezdeményezheti. A felcsúti polgármester viszont magát nyilván nem fogja vizsgáltatni, a versenyhivatalnál pedig szintén nincs folyamatban semmilyen eljárás, így ők sem fordulnak ilyen kéréssel a médiatanácshoz. Mellesleg a GVH nem is illetékes az ügyben, Mészárosék ugyanis nem cégeket, hanem csak kiadási jogokat vettek, ami nem versenyhivatali hatáskör.

Amint ezt korábbi cikkünkben is jeleztük: tipikus róka fogta csuka helyzetről beszélünk tehát, mivel a GVH nem vizsgálódhat, a médiahatóság pedig megtehetné ugyan, de csak annak a GVH-nak a felkérésére, amely nem illetékes. A lapunk által megkérdezett szakértők szerint azonban ez nem jelenti azt, hogy Mészáros terjeszkedésén ne lehetne fogást találni. Egyszerűen csak másra kell hivatkozni, nem konkrétan a mostani felvásárlásra. Ha a tranzakciót nem is, az ennek nyomán kialakult médiapiaci helyzetet ugyanis már vizsgálhatná a médiatanács. Sőt, a grémiumnak valószínűleg feladata is lenne ez, hiszen ha 194 újság kerül egy kézbe, az egészen biztosan hatással van a tájékoztatás sokszínűségére, ami felett viszont épp a médiahatóságnak kellene őrködnie. Valószínűleg ilyen eljárást egyébként saját hatáskörben is indíthatna a hatóság, erre azonban egyelőre nem került sor, és az eddigi folyamatokat látva valószínűleg nem is fog. Itt azonban nem kizáró ok az sem, ha a folyamatot kezdeményező nem ügyfél, azaz kívülről is jöhet felkérés a médiatanácshoz.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.27.