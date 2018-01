„A muszlim elpusztítja Olaszországban a gyermek Jézus szobrát a Szűz Máriát, abban az országban, amelyik etette és befogadta őket. Csak aki hisz a mesékben, azt gondolta, hogy más lesz” – hirdeti a hangzatos, de számunkra korábban teljesen ismeretlen HírZóna24 nevű, leginkább cikkek ellopásában jeleskedő oldal, megosztva egy „felfoghatatlan” videót, amit a Facebookon talált valaki. Elég szörnyen hangzik, de legalább illeszkedik a terrorista muszlimokról szóló, manapság divatos narratívába.

A videón valóban az látszik, hogy egy szakállas, a vallásos arab férfiak jellegzetes fehér ruháját viselő férfi kalapáccsal püföl egy szobrot, ami azonban nem Madonnának tűnik, és az is azonnal gyanús, hogy ez nem Olaszországban történik. Ha a környezet nem lenne elég, annak fel kellene tűnnie, hogy az emberek a téren arabul kiabálnak, dobálják a rongálót, sőt: valaki lapáttal esik neki, végül pedig a rendőrök – ők sem olasz egyenruhásnak tűnnek – elfogják a begőzölt szalafistát.

Gyorsan lelőjük a poént: az esztelen rongálás tavaly december 18-án történt az algériai Szetif városában, célpontja egy francia művész, Francis de Saint-Vidal 1898-ban felállított alkotása, az Ain el Fouara nevű kút, illetve az azt díszítő meztelen nőalak. Ez nem is az első alkalom, hogy francia gyarmati múlt emlékeként ott maradt szobor erőszakos reakciót vált ki az emberábrázolást általában is tiltó iszlám elvakult híveiből: 1997-ben megpróbálták felrobbantani, 2006-ban pedig szintén kalapáccsal esett neki valaki.

Na de hogy lett ebből olasz Mária-szobor-rombolás? Ez az egész valójában remek példája annak, hogyan működik a – gyaníthatóan orosz – propaganda, mennyire vevők erre egyes mélyen idegengyűlölő magyarok, és az egészet milyen hatékonysággal terjeszti a Facebook. Magyar kommentárral minden bizonnyal egy bizonyos L. György, nyugalmazott repülőgépgyári technikus tette közzé először a videót. Tőle terjedt eszeveszetten, már több mint 3700 megosztásnál jár, így került a HírZóna24-hez és egyéb, gyűlöletkeltésben utazó oldalakhoz is.

L. György egy kevéssé ismert politikai szerveződés, Nemzeti Értékelvű Párt híve. A párt oldalán is megtaláltuk a videót, és innen már tudjuk, egy bizonyos Alexander M. nevű, képei alapján Oroszországot igencsak kedvelő német férfitól vette át, aki több nyelven is kommentálta. Németül még Algériáról van szó, de a spanyol szövegben már Olaszországot, illetve a gyermek Jézus és Mária szobrát emlegeti.

Alexander M. a Kreml által működtetett Russia Today (RT) tévécsatorna német nyelvű oldalára hivatkozik, valószínűleg ott találta a videót. Igaz, az RT még nem állítja, hogy Olaszországban történt a rongálás, és azt sem, hogy Krisztus vagy Mária szobra lenne az áldozat: itt még Algír a helyszín és egy „antik” szobrot rongál meg az elkövető. Ők egy algériai, mindenféle amatőr videókat megosztó csoportban bukkantak a felvételre.

Egy kis kereséssel viszont találunk hiteles beszámolókat a történtekről, például a France24 oldalán (franciául), illetve egy olyan a blogon, amelyik a művészet elleni bűncselekményekről szól (angolul). Persze a valódi történések nem érdeklik sem Alexander M.-et, sem L. Györgyöt, sem azt a több ezer embert, aki kritikátlanul osztotta tovább a Facebookon az „olasz Krisztus-szobor rongálójáról” szóló hírt, vagy azokat, akik gyűlölködő kommentekkel látták el a bejegyzéseket,

A történet azt is jól mutatja, mennyire hasztalan a Facebook igyekezete, hogy az úgynevezett publikus tartalmak – praktikusan az – megjelenítésének visszafogásával küzdjön az álhírek ellen, vagy maguktól a felhasználóktól kérdezze meg, mit tartanak hiteles hírforrásnak. Az algériaihoz hasonló videót ugyanis személyes profilokról is több ezren oszthatnak meg, és ugyanezeket az embereket semmi nem gátolja meg abban, hogy hiteles forrássá minősítsék az ismeretlen, anonim domainregisztráció mögé bújó HírZóna24-et is.