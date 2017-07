Egy felelős szerkesztő is elhagyta az Origót

Egy felelő szerkesztő távozott az Origótól, Németh Róbert már el is hagyta a kormánypárti portált, hétfőn elköszönt kollégáitól – írja a 24.hu.

Németh megkeresésünkre megerősítette távozásának hírét, mint mondta, munkahelyet vált – távozásának okairól azonban nem akart nyilatkozni, és azt sem árulta el, hogy hol fog a későbbiekben dolgozni.

A felelős szerkesztő origós szerepvállalása előtt a György Bence által alapított Faktornál dolgozott, majd György Bence és Gábor László vezetésével, több más faktoros szerzővel együtt érkezett az Origo hírportálhoz.

A korábban mértékadónak számító, idővel kormánypártivá csiszolt laptól már korábban is tucatnyian távoztak – rovatvezetők, újságírók egyaránt – most azonban úgy tűnik, hogy újabb felmondási hullám kezdődött az új tulajdonos, Matolcsy Ádám érkezésével. Miután Száraz István túladott a cégcsoporton, távozott helyettese Tókos Lóránt, valamint Rottek Márton informatikai fejlesztési vezető, valamint Magyarfalvi Éva, a vállalat kereskedelmi vezetője is.

Németh Róbert döntése azért is lehet üzenetértékű, mert felelős szerkesztőként tagja volt annak a szűk körnek, aki Gábor László hírfőszerkesztő döntéseit és utasításait közvetítette a dolgozók felé. A lap impresszumában mindenesetre még szerepel a neve Szász Tamás, Turi Zoltán és Sándor Zsolt mellett.