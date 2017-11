Egy ismert milliárdos testvérpár pénzéből vették meg a Time magazin kiadóját

A megállapodás létrejöttéről a The New York Times című napilap tudósított internetes kiadásában. A lap információi szerint a megállapodást vasárnap este véglegesítették a két kiadóvállalat vezetői. Az adásvétel pontos összege 1,84 milliárd dollár.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az iowai székhelyű Meredith Corporation, amelynek az országos és a helyi nyomtatott sajtóban, valamint a digitális médiában és helyi televíziózásban jelentős érdekeltségei vannak, ezzel megszerezte a Time magazint, a Fortune című gazdasági lapot, a Sports Illustrated című sportlapot és a People magazint is. A médiaóriás 2013 óta immár harmadszor próbálkozott a Time és a hozzá tartozó lapok megvásárlásával, de nem volt rá elég pénze. Most sem lett volna, ám az Egyesült Államok közismert milliárdos testvérpárja, Charles és David Koch egyik – tőkefejlesztéssel foglalkozó – cége révén 650 milliárd dollárral „beszállt" az üzletbe.

A The New York Times szerint a konzervatív ügyek és programok támogatójaként ismert testvérpár jövőbeni szerepe az új médiakonglomerátumban egyelőre nem ismert. A Meredith vezetősége vasárnap este kiadott közleményében azt szögezte le, hogy a Koch-testvérek nem vesznek részt a cég igazgatótanácsában, és nem lesz befolyásuk sem a Meredith üzletpolitikájára, sem pedig a szerkesztőségek irányvonalára. A kiadóvállalat állásfoglalása szerint Kochék beruházása mindössze a Meredith üzleti ereje, stratégiája és alkalmassága iránti bizalom kifejeződése.

A The New York Times idézte Charles és David Koch meg nem nevezett munkatársait, akik szerint a testvérpár kizárólag üzleti lehetőséget látott az ügyletben, s a lap idézett szintén meg nem nevezett forrásokat arról is, hogy a testvérpár minden bizonnyal felhasználja a most majd rendelkezésére álló médiát saját konzervatív elképzeléseinek előmozdítására.

Elemzők szerint egyébként a Meredith eddig teljesen más profilú lapokat adott ki: elsősorban családi és női magazinokat, és lapjaiban, valamint televíziós műsoraiban kevéssé foglalkozott politikával és az üzleti élettel. A cég székhelye sem egy drága manhattani palotában van, hanem Des Moines városában, amely Iowa fővárosa.

A magazinokat kiadó médiacégek nyomtatott lapjai egyébként az utóbbi években – az internetes média erősödésével párhuzamosan – egyre több olvasót veszítenek, így alig képesek talpon maradni. Az elsősorban férfiaknak szóló lapokat készítő Rodale kiadót nemrégiben vásárolta fel a Hearst, júliusban a The Atlantic magazin is új többségi tulajdonosra lelt Steve Jobs özvegye személyében, a valaha az ellenkultúra fellegváraként számon tartott Rolling Stone magazin pedig most keres vevőt.