Eldőlt, kinél landolhat a Class FM volt frekvenciája

A Médiatanács e heti, keddi ülésén alaki (formai) hibára hivatkozva kizárta a jelenleg már csak kizárólag weben fogható Class FM-et működtető Advenio Zrt.-t a folyamatban lévő országos kereskedelmi rádiós pályázatból – írja biztos forrásra hivatkozva a 24.hu.

A másik pályázó, a Hold Reklám Kft. pályázatát a nemrégiben történt hiánypótlás után már megfelelőnek találta a grémium. Mivel csak ketten indultak el a pályázaton, egyetlen pályázó marad „versenyben”, így pedig a pályázati eljárás lezárultát követően a Hold Reklám Kft. kezdheti majd meg a Class FM által 2016 novemberéig használt országos rádiós frekvencián a sugárzást. Bakai Mátyás a Hold Reklám Kft. ügyvezetője és tulajdonosa néhány hónapja még a Radio Plus Kft. társügyvezetője volt Andy Vajna mellett, sőt a cég jelenleg is a Rádió 1 partnere. A Radio Plus Kft. működteti a ma már több mint 30 városban fogható, hálózatban működő Rádió 1-et. Ráadásul a Hold Reklám Kft. Mészáros Lőrinc bankjától vett fel hitelt.

Az azonban még kérdéses, hogy a Hold Reklám Kft. mikor kezdheti meg műsorainak sugárzását, mivel a rádiós frekvencia körül jelenleg is folyamatban vannak bírósági perek, így csak a választás után kezdheti meg tényleges tevékenységét Magyarország egyetlen országos analóg rádiófrekvencián sugárzó kereskedelmi rádiója.

A Class FM-et működtető Advenio Zrt. ügyvezetője a 24.hu-tól értesült a döntésről. Bár egyáltalán nem tűnt meglepettnek, de nem kívánt nyilatkozni az esetleges jogorvoslattal kapcsolatban, mivel egyrészt az Advenio Zrt.-t tulajdonló amerikai üzletemberrel, Michael McNutt tulajdonossal is szeretne előbb konzultálni, másrészt előbb szeretné megtudni, milyen formai kifogással zárta ki az általa vezetett céget a Médiatanács a pályázatból.

A Class FM-et 2016 novemberében némította el analóg frekvenciáján a Médiatanács, miután a testület nem hosszabbította meg a médiaszolgáltatási jogosultságát. A Class FM ezután pert indított a testület ellen, a bírósági eljárás máig folyamatban van, és ennek végét ki sem várva írt ki pályázatot a frekvencia hasznosítására a Médiatanács.