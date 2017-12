Elhallgatni, kigúnyolni: a kormánymédia a Jobbik tüntetéséről

Mintha közös forgatókönyv alapján dolgoztak volna, a közszolgálati médiumok és a kormánypárti lapok nagyon hasonló módon kezelték a Jobbik pénteki fáklyás tüntetését, ahol először jelentek meg baloldali és liberális tiltakozók is.

A súlyos milliárdokból fenntartott MTI például nem sietett az eseményről készített beszámolóval: a tüntetés negyed hét körül véget ért, a távirati iroda két órával később adta közre a hírt – addig csak néhány fényképet töltöttek fel, viszont részletesen beszámoltak a Fidelitas negyven főt mozgósító megemlékezéséről.

A szintén közszolgálati Híradó.hu a 888.hu gúnyos hangvételű beszámolóját szemlézte két mondatban. Az eső megint elmosta a demokráciát című írás legfontosabb megállapítása az volt, hogy a Jobbik tüntetésén csak 1500-an vehettek részt – a több mint egyórás programon elhangzó öt szónoklat szót sem érdemelt.

Belföld Koncz Tamás Orbánt búcsúztatták a Jobbik fáklyás tüntetésén Jobb- és baloldali tüntetők sorakoztak fel a Fidesz székháza előtt: az is eljött, aki nem szavazna a Jobbikra, az ÁSZ büntetésével sokaknál betelt a pohár.

Az Origo pártállami időket idéző hangvételű tudósításban számolt be a tüntetésről: „A szónokok is szégyellték, hogy nincsenek tüntetők. Még az egészen kicsi színpad előtt is meglehetősen szellősen állnak az emberek” – írja az újabb origós szokás szerint névtelen szerző, állítását pedig ezúttal is a Fidesz-székház tetejéről készült fotókkal próbálja igazolni, nyilván a függetlenség jegyében – korábban egy hasonló, névtelen kép miatt mondott le az Origo volt fotórovat-vezetője is.

A tüntetés miatt mélyen felháborodó cikkíró nem is tudja leplezni érzelmeit:

„Az embereket tényleg nem lehet becsapni. Miközben 2,3 millióan válaszolnak a nemzeti konzultáció kérdéseire, miközben látják, hogy a miniszterelnökük éppen Brüsszelben harcol a magyar érdekekért, pontosan tudják, hogy nevetséges tüntetni egy csalássorozat miatt” – írja a nyilvánvalóan nem becsapott szerző.

Koordinált tüntetésállítás a Lendvay utca sarkán – ezt a hírszerzési zsargonba illő címet a PestiSrácok adta beszámolójának, melyben ironikusan-lesajnálóan írnak a demonstráción részt vevő bal-, jobboldali és liberális tüntetőkről, bár a mindenkit kritizáló Puzsér Róbert szónoki teljesítményét azért ők is elismerik. A hírszerzési terminus egyébként nem meglepő: a PestiSrácok pénteken titkosszolgálati rutinnal publikálta a Jobbik plakátszerződését, amit az érintetteken kívül talán csak a NAV ismerhetett még.

A Ripost alig 400 tüntetőről írt – ennél még a 888.hu is nagylelkűbb volt –, a Jobbik akcióját fitymáló cikkükben viszont sikerült pontos i-vel írniuk a Lendvay utcát; az ilyesminek valószínűleg nem örülnek a helyi pártszékházban sem.

A Lokál szerint szánalmasan kevesen mentek el a Jobbik demonstrációjára: igaz, a címadáson túl itt sem erőltették meg igazán magukat, inkább átvették az Origo objektivitástól távol álló beszámolóját.