Ellepték a MÁV hirdetései Mészáros Lőrinc lapjait

Nyolcoldalas hirdetési melléklet jelent meg az ország több vidéki napilapjában december 30-án, szombaton. Az biztos, hogy a Somogy, a Békés és a Vas megyei nyomtatott lapokban megjelentek a Fejlődik a vasút szlogenű hirdetések, illetve fut ilyen hirdetési kampány a vasi Vaol, a zalai Zaol, a Veszprém megyei Veol, a fejéri Feol portálon, továbbá a dunaújvárosi Duol oldalon – szúrta ki az Index.

Portálokon is megjelentek ilyen hirdetések

A portál szerint a Zala Megyei Hírlaphoz, a Tolnai Népújsághoz és a Heves Megyei Hírlaphoz is járt a MÁV-reklám. Sőt, egy tolnai olvasójuk szerint nem is csak a mai számban, hanem minden decemberi szombaton volt ilyen hirdetés. Ráadásul az érintett megyék közt akad olyan is – Zala és Vas –, ahol a vasúti szolgáltatások egy számottevő részét nem is a MÁV, hanem a GYSEV látja el.

A lapokat a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Mediaworks adja ki, melynek honlapján található adatok szerint listaáron a Somogy Megyei Hírlapban 1 368 000 forint egyoldalnyi hirdetés, a Békés megyeiben 1 272 000 forint, ami 10,9 és 10,1 millió forintot jelentene a nyolc oldallal számolva – bár a listaárból ilyen nagy megrendelés esetén nyilván járt kedvezmény. A Vas Népe és a Zalai Hírlap még nem szerepel a Mediaworks portfóliójában, bár már 2016 augusztusa óta a csoporthoz tartoznak a Vas, Veszprém, Zala és Fejér megyében jelen lévő egykori Pannon Lapok újságjai.

A vidéki lapokban a hirdetésekben a vasúttársaság egyebek mellett arról ír, hogy Budapest elővárosában már 123 Flirt motorvonat jár, emellett a netes jegyvásárlás és külföldi utazások lehetőségére hívja fel a figyelmet, valamint munkaerőt is toboroz.