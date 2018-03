„Gondolod, hogy meg tudsz ezek után benne bízni, Mária?”

Hashtagországot álmodtam én, ahol minden hashtag volt, csontig, velőig hashtag. Hashtagcsetepaté, hashtagmegcsalás, hashtagszerelem, hashtagszakítás. Aztán rájöttem, hogy nem alszom, csak az RTL Goldon nézem az Anikó show című műsor vidám, színes intróját.

A gátlástalanság evolúciójához tartozik, hogy amit tegnap kissé szégyenkezve, tagadva, de napi gyakorlattá tettünk, azt ma büszkén vállaljuk, sőt, azzal próbáljuk eladni magunkat. „Nádai Anikó önálló talkshow-műsora, amely jelenleg hiányzó műfaj a magyar csatornák kínálatából” – hirdeti például az RTL Gold a Mónika show méltó utódját, amelyet valamiért mégsem az anyacsatornán indítottak útjára.

Akár meg is nyugodhatnánk, hogy a műsorformátum, amelynek meghonosítása a kereskedelmi csatornák tíz főbűne között van, már nem is annyira népszerű, mint tíz éve. De inkább ne tegyük: jusson eszünkbe 2010 eleje, amikor örömmel nyugtázhattuk, hogy a valóságshow-k korának jó fél évtizede leáldozott. Hat és fél év után akkor ősszel került adásba a ValóVilág 4., mi pedig az emberi létezésnek addig ismeretlen szintjeit ismerhettük meg. Ne legyen kétséges: sokan örömmel nézték Alekoszékat, boldogan rácsodálkozva a náluk egyszerűbb férfiakra és nőkre. Volt mire alapoznia az RTL-nek, elvégre a #csetepaté tette olyan sikeressé azt a műsort is, amelyben legalább annyiszor estek egymásnak, mint az Egyesült Államokban Jerry Springernél.

Míg a ValóVilágot nézve megdöbbenhettünk, micsoda buta ízléstelenkedésre képes a makói fodrászlány és a várpalotai testépítő, addig Erdélyi Mónika produkciója a roma lakosság erre kapható részét eresztette egymásnak. Egy boldogabb országban ha azt mondanánk, hogy pitbull és vámpír, akkor valami B kategóriás horrorfilmre asszociálnánk. Nálunk ezek idézetek egy #csetepatéból, amely egyik legszórakoztatóbbnak tekintett mondata úgy szól, hogy „harántfekvésben volt bennem a Csenge, úgy agyonvert”. Miközben mi kikacagtuk magunkat, az illető úr, Csipkés Zoltán 2010-ben különös kegyetlenséggel meggyilkolta 16 éves, neki gyereket szülő barátnőjét, majd életfogytig börtönbe vonult.

Hiába szűnt meg azóta a műsor, a kereskedelmi tévések nem tanultak: most épp az RTL Goldon zajlik tovább a színjáték. Nagy része elvégre az, ezt nemegyszer maguk a szereplők is elismerik. A balhé persze nem minden: van, hogy egy fiatal hölgy megy be meglepni az anyját, máskor egy különös nő azért, hogy hajszálat kérhessen kedvenc ezoterikus tanítójától, Frabatótól. – Gondolod, ha kérsz tőle egy szőrszálat, az segíteni fog? – kérdezi a valóságshow-k világából jött Nádai őszinte érdeklődéssel, ami a műsorformátum egyik kötelező eleme. Erdélyi dolga is főként az volt, hogy vagy leplezetlen kíváncsisággal faggassa a legelborultabb vendéget, vagy megértő sóhajok közepette kérdezze: „Meg tudsz ezek után benne bízni, Mária?” Mindezt egy az egyben hozza Nádai, akit a vendégek éppúgy a keresztnevén szólítanak, illetve tegeznek, ahogy ez Erdélyinél szokás volt.

Érdekes látni, miként alakította a közösségi médiás világ a Mónika show mintájára létrehozott műsort. „Én vagyok az, akit Facebookon úgy ismersz, mint »sípoláshang«” – hangzik a visszatérő vallomás a műsorban, amelyben a húszas éveik elején járó családapák és negyvenes nagyasszonyok játsszák, hogy rendszeresen flörtölnek a világhálón. Az abszurditás csúcsa az a fiatalember, aki az Anikó show szerint itt vallja be szintén épp csak nagykorúvá vált, őt már egy fiúval is megajándékozó párjának, hogy hússzor-huszonötször megcsalta. Sőt, még egyszer szeretné, ehhez pedig beinvitálták azt is, akit állítólag kiszemelt magának. A szürreális jelenetet látva sírva követeljük vissza a ValóVilág karaktereit, akik a villába zárva még tényleg megcsaltak valakit, nem pedig csak eljátszották ezt egy talkshowban.

Nádai karaktere bár Ördög Nóráét idézi, a megjátszott empátia és a tanító nénis dorgálás neki is jól megy. („Te kértél tőle intim fotót, István! Nézzük meg!”) És bár az Anikó show elnevezés kapcsán felmerülhet bennünk, hogy voltaképp ki is ez az Anikó, valójában még szintet is léptünk a korábbiakhoz képest. Erdélyi Mónikának elvégre tényleg nem volt semmiféle jelentős ismertsége azelőtt, hogy 2001-ben a Mónika show-val műsort adtak neki. Egy időben egyébként gombaként szaporodtak el a különféle hasonló műsorok: a legismertebb talán a TV2 klónja, a Claudia show volt. Itt Liptai Claudiára várt a kihívás, hogy a nagyon empatikus Mónika után ő „pikáns, pimasz és provokatív” legyen. Nem hagyta magát az RTL sem, ők is szerződtettek egy saját pimasz-provokatív műsorvezetőt, Sebestyén Balázst.

És sorolhatnánk persze napestig az Anikó show vendégkörének apraját-nagyját, csak épp felesleges: a cél pont az, hogy lelkesen hitetlenkedjünk a feltálalt produkción, amivel saját maradék méltóságunkból gyártanak nekünk hashtag-fogyasztanivalót. Most csak az RTL Goldon, de illúzióink ne legyenek.

