„Hibáztunk”: megszólalt Mark Zuckerberg a Cambridge Analytica ügyében

Bejegyzésében a Facebook vezére elismeri, az ő felelősségük lenne az, hogy megvédjék a felhasználók adatait. Még nem tudják, mi történt az adatgyűjtési ügyben, de a vizsgálatokat megkezdték. Az már látszik, hogy hibákat követtek el.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Zuckerberg leírja, hogy amikor 2007-ben létrehozták a Facebookot, a külső alkalmazásoknak hozzáférést engedtek bizonyos adatainkhoz. A csavart az adta, hogy mint kiderült, 2013-ban a Cambridge-i Egyetem kutatója olyan személyiségtesztes facebookos alkalmazást készített, amelyet 300 ezer felhasználó próbált ki. Ők a saját adataik mellett ismerőseik bizonyos adatait is megosztották az alkalmazással. A Facebook alapítója szerint Aleksandr Kogannak erre azért volt lehetősége, mert akkor még így működött a Facebook. A rendszert 2014-ben változtatták meg.

Zuckerberg 2015-ben a The Guardian újságírójától értesült arról, hogy Kogan a Cambridge Analyticának is átadta az akkor megszerzett adatokat. Ez nem volt szabályos, ezért a Facebook arra kérte a kutatót és az elemzőcéget, hogy törölje az adatokat. A felek nyilatkozatot is tettek, de valójában nem végezték el a törlést.