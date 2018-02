Ismerjék meg ATV fárasztó rocksztárját, Bochkor Gábort

Bochkor Gábor, amint egy menő autón száguldozik. Bochkor, amint meglepve olvassa a „Bocsi, még mindig jól nézel ki, Ági” SMS-t. Bochkor gitárral a kezében, és Bochkor, amint olyan laza mozdulatokkal okostelefonozik, mintha csak táncra szeretne perdülni. Különös brandépítés tanúi lehetünk az ATV ősszel indult új műsora, a #Bochkor főcíme alatt. Eddig is rejtélyszámba ment ugyan a Sebestyén Balázs karakterét életunt arccal hozó Bochkor népszerűsége, de rocksztárként eladni őt azért már tényleg túlzásnak tűnik.

– Igen-igen, köszönöm, köszönöm, én vagyok az ék Sváby és Hajdú [műsora] között, itt a hashtag Bochkor újra – köszönt be a február 4-i adásban Bochkor, remek képet adva ezzel a bulvárosabb irányt vevő tévécsatorna mostani műsorpolitikájáról. – Gyakorlatilag ez már olyan, mintha rég egy beszélgetésben lennénk, és most önök is bekapcsolódnának – ezzel az eggyel korábbi felvezetőjével pedig arról adott számot, mit is gondol a mostani ATV-s show-járól. Ami leginkább a reggeli rádiós beszélgetős műsora, illetve a Heti Hetes ötvözeteként írható le.

Bochkor visszatérő vendégekkel beszélget, akik közt mások mellett Valkó Eszter, Ganxsta Zolee, Dér Heni vagy Jakupcsek Gabriella tűnt eddig fel. Legutóbb Hajdú Steve-vel, Schobert Norberttel, Kabát Péterrel és Balázs Andrea színésznővel tárgyalt az élet olyan fontos kérdéseiről, mint hogy használnának-e közösségi fűnyírót, illetve hogy összejöttek volna-e valamelyik tanárukkal.

A formátum azért okozhat meglepetést az óvatlan nézőnek. Várjuk, várjuk, hogy a bedobott téma (autókölcsönzés) kapcsán spontán kialakuló, viccesnek gondolt beszólogatás után mikor kezdődik az érdemi rész, aztán rá kell hogy jöjjünk, tulajdonképpen végig azt néztük. A dolog létjogosultságát illetően akadhatnak kételyeink: reggel fél nyolckor elhallgatjuk ugyan még az autóban, ahogy néhány rádiós égeti magát, na de vasárnap este főműsoridőben?

Persze nyilván személye is válogatja, kitől mit várhatunk. A köztudatba Kasszás Erzsi szerepében bevonult Balázs Andrea például a Karinthy Színházban olyan hitelességgel hozza a Tortúra szociopata Annie Wilkesét, ahogy kevesen tudnák. Bochkor műsorában pedig érezzük, hogy tud ő szórakoztató lenni – már ha nem süti el ezredjére is, hogy ő két Victoria’s Secret-modell egy testben. Igaz, hasonló társaságban ki nem érezné kényelmetlenül magát? Norbi kiszólásai mellett emlékezzünk csak Bochkor mondatára, miszerint Pierce Brosnan telt felesége méltatlan lett a férjéhez.

A reggeli rádiós műsorokból ismert csevej helyét pedig olykor a Heti Hetesből ismert forgatókönyv veszi át. Bochkor ilyenkor magára ölti Jáksó László karakterét, és faarccal darál olyan híreket, mint hogy egy férfi halottá nyilváníttatta magát, egy magyar baráti társaság tagjai pedig rosszul lettek egy svédasztalos vacsora után Thaiföldön. És hát kit ne érdekelne ennek kapcsán, hogy Dér Heninek „nagyon edzett a gyomra”? Vagy ki ne lenne kíváncsi rá, hogy Valkó Esztert kiborítja a Budapest–Bécs-járaton a téliszalámis szendvics szaga? – Még el sem indul a vonat, már kibontja – sokkol mindannyiunkat az RTL Klub egykori betelefonálós játékának sztárműsorvezetője.

Legalább az ízléstelen tréfák tekintetében mutatnának valami újat a szereplők, de sajnos ezt is hiába várjuk. Schoberttől például ismét meghallgathatjuk, hogy a tanár hadd „adjon akkora maflást, hogy a gyereknek leesik a feje”, míg Bochkor a tanár-diák szexuális kapcsolatban keresi a kiskapukat. (Ez ugyanis szerinte nem mindig jelenti, hogy visszaél valaki a helyzetével!) Jellemző példa az is, amikor Schobert fejtegeti: látta Vajna Tímea kék Lamborghinijét, és arra gondolt, ő is menne vele egy kört, megérné neki a pénzt. – Valószínű többet is kérne – jegyezte meg Hajdú Steve, mire Magyarország fitneszoktatója kontrázott: – A Lamborghinire gondoltam. Haha.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.07.