Itt a vége: felmondott az Origo teljes filmrovata

„Itt a vége. Több mint 14 éve vezetem az Origo Filmklub rovatot, ez idő alatt nem került ki egyetlen olyan cikk se, ami ne ment volna át a kezemen, és nem hoztunk le egyetlen olyan mondatot sem, amit ne vállalnék. Tegnap este a tudtomon kívül kikerült a rovatba egy Kóla, popcorn és migránspropaganda című cikk, aminek egyetlen betűjét sem vállalom, és ezért nem akarom tovább folytatni a munkát az Origónál” – írta csütörtöki Facebook-bejegyzésében Varga Ferenc rovatvezető.

Varga emlékeztet rá, a filmklub és az Origo is többet jelentett neki, mint egy munka és egy munkahely: a cégnél ismerte meg a feleségét, a rovat minőségét pedig akkor is garantálni tudta, amikor már a térdét, a térdüket nyaldosta a mocsok, és az ismerősei is idegenkedve kérdezték, mit keres még ott. A hozzájárulása nélkül leadott, két filmet migránspártolás miatt bíráló filmkritika azonban több volt annál, mint amennyit el tudott viselni.

Nem csak a rovatvezető távozott: felállt a teljes filmklubrovat, és bejelentette felmondását Huszár András, Onozó Róbert, Papp Eszter és Soós Tamás is.

„Nagyon büszkék vagyunk arra a rovatra, amit csináltunk, mindig úgy gondoltunk rá, mint egy külön szigetre az újságon belül, az elmúlt másfél évben végképp. Próbáltuk megóvni az integritásunkat, ameddig tudtuk. Tegnapig tudtuk” – írta Facebook-oldalán a csapat.

A tömeges felmondást kiváltó cikket Bordács Bálint írta, aki a Fidelitastól igazolt át az utóbbi két év alatt kormánypártivá alakított portálhoz – méghozzá a belpolitikai rovathoz, filmkritikusként korábban éppúgy nem volt ismert, ahogy újságíróként sem.

A filmrovat távozása csak egy újabb felvonás az Origónál megszokott tömeges felmondások és elbocsátások sorában: az év elején hét embert, köztük egy hírturnusvezetőt is elbocsátottak, mivel Gábor László főszerkesztő patetikus jelenetek helyett együttműködést akart a szerkesztőségben. Később felállt az Origo teljes techrovata, felmondással megszűnt kulturális aloldala, az Unikornis, és máshol keresett munkát a Táfelspicc rovat korábbi vezetője is.

Áprilisban beadta felmondását Vajda Judit tévés újságíró, később pedig Ostyáni János fotórovat-vezető is, mivel a tudta és a beleegyezése nélkül használtak fel képeket a Hősök terén tartott tüntetés kapcsán. Júniusban egy felelős szerkesztő, Németh Róbert távozott a portáltól, György Bence tartalomigazgató pedig másfél év után, szeptemberben hagyta ott az Origót.