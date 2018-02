Ketten perelnek a meghekkelt Orbán-interjú miatt

2016 karácsonyán jelent meg az a legendás interjú Orbán Viktor miniszterelnökkel a Fejér Megyei Hírlapban, amelybe a szerkesztés során valaki belenyúlt, és olyan mondatokkal egészítette ki a szöveget, mint például: „Kikértük az emberek véleményét, bár nem érdekelt minket” vagy „Az ápolónők bérét emeljük. A kórházi hullák száma is emelkedik.”

A kiadó, a Pannon Lapok Társasága (PLT) – amely ma már beolvadt a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került Mediaworks Hungary Zrt.-be – a belső vizsgálat után öt embert rúgott ki a Fejér Megyei Laptól, valamint a veszprémi Naplótól. Az ugyanakkor nem derült ki, hogy ki hekkelte meg az interjút, csak az, hogy az egyik, szabadságon lévő korrektor jelszavát használták.

Az öt kirúgott munkatárs közül ketten indítottak munkaügyi pert, Hajnal Csilla és Klecska Ernő szerkesztők. Az Index tudósítása szerint fejenként 4-5 millió forint kártérítést szeretnének elérni, de nemcsak az elmaradt bérükért, hanem azért is, mert véleményük szerint a PLT rossz hírnevüket keltette. Egy harmadik társuk azért nem perel, mert megígérték neki, hogy visszaveszik, ha bebizonyosodik, nem ő volt. Ez nem történt meg, de letelt a perindítási határidő.

A keddi tárgyaláson a bíróság meghallgatott két korábbi szerkesztőt is, akik egyértelműen elmondták, hogy nem volt szokás, sőt, kifejezetten tilos is volt belenyúlni a központi szerkesztőségtől kapott anyagokba – az Orbán-interjú ilyen volt –, azt úgy kellett közölni, ahogy kapták. Ez azért fontos, mert elvileg többen is hozzáférhettek volna az interjúhoz, de az évtizedes gyakorlat szerint nem nyúltak hozzá a hasonló cikkekhez, vagyis felelősségük sem volt azzal kapcsolatban.

A tárgyaláson a kiadó ügyvédje kérte a kereset elutasítását, valamint azt is, hogy a perköltséget fizettessék meg az elbocsátott szerkesztőkkel, de az nem derült ki, jogi értelemben mivel védik a felmondást.