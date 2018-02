Kevesebb humor, mint egy orosz-szlovák szótárban

A mindenséget vágyik versbe venni, de magánál tovább még sosem jutott – juthat eszünkbe Babits Mihály verse, miközben Orbán János Dénest figyeljük. Az Előretolt Helyőrség alapítója bár kultúrrovatot vezet és tehetséget kutat, végül mindig csak ő bír versének hőse lenni. Kicsit Pom-Pomra hasonlít, hisz tud minden lenni: költő, tanár, NKA-döntnök, papucs orrán pamutbojt. Már évek óta üldögél azon a szép hosszú ágon, amit a jó ajtó mögött ülő politikusbarátai hintáztatnak. Így kijut neki a jóból: előbb a Magyar Idők rovatvezetője lett, majd szervezetét, a Kárpát-medencei Tehetséggondozót bocsátották állami milliárdokkal útjára. A legfrissebb hír, hogy a Nemzeti Kulturális Alapba kerülve mások mellett ő dönthet majd a szépirodalmi pályázatokról. Emellett nemrég irodalmi műsora indult az M5 kulturális csatornán, nemes egyszerűséggel „OJD – Irodalom és könyv 26 percben” címmel. Megnéztük hát, mennyi energiája marad a költő-publicistának a műsorvezetésre.

Meg kell hagyni: nem túl sok. Többet várnánk legalábbis a kormánypárti lap öklétől, aki a 888-nak adott interjújában így foglalta össze programját: rá kell b*szni az asztalra. Trump kapcsán pedig fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az elnök feleségét látva „csupa pajzán gondolat támad a férfiemberben.” Nem meglepő persze mindez attól, aki megírta Janus Pannonius apokrif költeményeit A költő, a ringyó és a király című kötetében. Csakhogy hősünk mintha elfáradt volna: műsorát a kötelező „lectori salutem, köszöntöm az olvasót” után dadogva vezeti fel, s későbbi álmatag kérdezgetése sem erősíti az odacsapós hatást.

Persze, erre itt nincs is szükség, hiszen barátaival, mentoraival beszélget. A magyar irodalmi élet belterjességét ostorozó költő eddig olyan kedves ismerőseit invitálta meg a közmédián futó műsorába, mint Szőcs Géza, Szentmártoni János, Sántha Attila és Muszka Sándor. Ezen a héten Nagy Koppány Zsolttal, illetve Molnár Vilmossal beszélget majd. Utóbbiról az említett interjújában is lelkesen fejtegette: megírta a Micimackó folytatását, de azt letiltatták, „mert jobb, mint az eredeti, és rontaná Milne presztízsét.” A jelek szerint az M5 e heti műsorában is erről lesz szó. Egy éve ilyenkor mindenesetre feltettük a kérdést: akkor Orbán hogy írhatta meg Micimackó-parafrázisát, ami gond nélkül megjelent az Athenaeumnál? Na de vissza a műsorra, ahol Nyuszi helyett OJD hívja kávéra barátait és üzletfeleit.

A múlt heti adásban a Székely szótár írója, Sántha Attila, valamint a székely egyperceseiről ismert Muszka Sándor voltak a vendégei. Az Előretolt Helyőrségnél indult szerzők egyaránt az erdélyi magyar irodalmat gazdagítják groteszk-abszurd történeteikkel, sajátosan helyi sztorijaikkal. Sántha nagyjából ötezer szóból állította össze székely szótárát, amire elmondása szerint azután kapott kedvet, hogy egyetemi tanára közölte: az általa használt szavak nem is léteznek. Orbán János Dénes ehhez hozzátette, az említett egyetemi tanár őt is oktatta Kolozsváron. A műsorvezető, mint említettük, szeret visszatérni önmagához. Egyszer írtam valamiről, hogy annyi humor van benne, mint egy orosz–szlovák szótárban – mondta máskor, gyorsan hozzátéve, hogy a székely szótár viszont tele van „bődületesen kacagságos” dolgokkal. (Ezt a szlovákszótárasat egyébként írta már A kis hercegről és Fekete-Győr Andrásról is.)

Érdekes a második vendég, Muszka Sándor karaktere is: őt Sántha csak úgy jellemzi, mint „a mi Naszreddin hodzsánkat”. A szerző a másik két fél elmondása szerint sanyibás történeteivel nagy népszerűségre tett szert, ami rendben is van, csak épp a műsorba fért volna el több anekdota, színes-humoros adomázás mindezt alátámasztandó. Mert bár Orbánék hangsúlyozták, hogy a székely irodalomnak a humor szerves része, sajnos a műsorban alig akadt több viccesebb megjegyzés, mint amennyit egy orosz–szlovák szótárban is találunk.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.27.